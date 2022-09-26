De Vries: "F1'de yarışamasam da yaşadıklarımı unutmayacağım"

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Nyck de Vries, Formula 2 şampiyonluğunun ardından Formula 1'e geçme fırsatı yakalayamadı ve bundan ötürü Formula E'de Mercedes ile yarışmaya başladı.

O günden bu yana Alman üreticinin Formula 1'deki yedek pilotluğunu da yapan De Vries, çok beklediği fırsata Monza'da kavuştu.

Hollandalı sürücü, Alex Albon'un yerine çıktığı ilk yarışı dokuzuncu bitirdi ve kariyerinin ilk puanlarını aldı.

Adı şu anda Alpine'in yanı sıra Williams ve AlphaTauri koltukları için geçiyor. Büyük bir sürpriz olmadığı takdirde de gelecek yıl gridde yer alacak.

Fakat Hollandalı sürücü, Monza'daki performansından memnun olsa da, 2023 yılında gridde olup olmayacağını henüz bilmiyor.

De Vries, "Geçen hafta sonu iyi iş çıkardım ama bir sürücüden her zaman iyi bir iş çıkarması beklenir."

"Orada yaşadığım duygular her zaman benimle kalacak. Gelecekte ne olursa olsun, Formula 1'de kalsam da kalmasam da, F1'deki ilk yarışımla her zaman gurur duyacağım."

"Yaşananlar veya yaşanacaklar benim elimde değil, Formula 1 dünyası çok değişken ve sadece elde ettiğim sonuçlar değil, kontrolüm dışında olan diğer faktörler de önemli."

"Karşınıza Monza benzeri fırsatlar çıktığında, bunları değerlendirmelisiniz, ancak bunu mantıklı bir şekilde yapmalısınız: Aşırıya kaçmamalısınız fakat yapabileceklerinizden daha azını da yapmamalısınız."

"Şahsen bunu başardığımız için minnettarım. Bence birlikte puan almak büyük bir başarı. Kimse bunu bizden alamaz." dedi.