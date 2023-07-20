De Vries: "F1 şansımın sona erdiğini görmek 'acı verici'"
Nyck De Vries, AlphaTauri koltuğunu Daniel Ricciardo'ya kaptırmasından bu yana süren sessizliğini bozarak Formula 1 şansının erken sona ermesinin 'acı verici' olduğunu söyledi.
De Vries, 2023 sezonunda şu ana kadar kendisinden beklenen performansı gösteremediği için takımdan gönderildi ve önümüzdeki Macaristan Grand Prix'si itibariyle yerine Red Bull'un üçüncü pilotu Ricciardo geldi.
De Vries o zamandan beri sessizliğini korudu, ancak Çarşamba günü sessizliğini bozarak sosyal medyayan bir açıklama yaptı.
Kendisine F1'de bir şans verdikleri için Red Bull ve AlphaTauri'ye teşekkür eden De Vries, yarım sezondan daha az bir süre kalmanın yarattığı hayal kırıklığını da dile getirdi.
De Vries, "Benden kısa bir not... Son olaylardan sonra kendime biraz zaman ayırıp sosyal medyadan uzak durmaya karar verdim ve bunu yapmaya devam edeceğim."
"Red Bull ve Scuderia AlphaTauri'ye hayalimi yaşama fırsatı verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Elbette, uzun zamandır hayalini kurduğum F1 şansının erken sona ermesi acı verici."
"Ancak hayat bir varış noktası değil, bir yolculuktur ve bazen olmak istediğiniz yere ulaşmak için zorlu yollardan geçmeniz gerekir."
"Ayrıcalıklı yaşamım için minnettarım, yolculuğumla ve ailemle gurur duyuyorum. Bu sadece başka bir deneyim; yoluma devam ediyor ve bir sonraki bölümü dört gözle bekliyorum."
"Geçtiğimiz haftaki nazik ve cesaretlendirici mesajlarınız için herkese teşekkür ederim. Desteğinizi hissetmek içimi ısıttı."
Nyck de Vries, AlphaTauri AT04
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Geçtiğimiz hafta Marko, F2 ve FE'deki şampiyonluk deneyimi sayesinde Tsunoda ile eşit performans göstermesi beklenen 28 yaşındaki De Vries'de hiçbir gelişme göremediklerini açıkladı.
Marko, Hollanda gazetesi De Telegraaf'a verdiği demeçte, "Nyck ile sözleşme yaptık çünkü geçen yıl Monza'da harika bir performans sergiledi."
"Bu yıl en azından takım arkadaşı Tsunoda ile eşit performans göstermesini bekliyorduk ama durum böyle olmadı. Aslında her zaman Yuki'den 0.3 saniye daha yavaştı, hiçbir gelişme göremedik."
"Bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Eğer bir gelişme görmüyorsak neden bekleyelim ki? Nyck çok iyi bir adam ama hızı o kadar da iyi değildi." dedi.
Ricciardo, 2022 sonunda McLaren'den ayrılmasının ardından Red Bull'un üçüncü pilotu olarak grid dışında geçirdiği yarım sezonun ardından Macaristan Grand Prix'si itibariyle AlphaTauri'de olacak.
34 yaşındaki Avustralyalı pilot, iki yıllık zorlu McLaren macerasının ardından ara verdikten sonra F1'e geri döneceği için heyecanlı olduğunu söyledi.
Ricciardo geçen hafta F1'e verdiği demeçt,e "Bu teklife evet diyeceğime dair hiçbir şüphe yoktu."
"Birkaç kez simülasyonda çalıştıktan sonra yeniden 'kendim gibi' hissetmeye başladım. Bu da beni normale döndürdü ve spora yeniden aşık oldum."
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