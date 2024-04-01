De Vries: "Eleştiriler umurumda değil"

De Vries'in Formula 1'de oldukça kısa ama dramatik bir kariyeri oldu. 2022 Monza'da ilk F1 yarışına çıkan ve harika bir performans sergileyen Hollandalı pilot, AlphaTauri ile tem zamanlı olarak F1'e adım attığı 2023 yılının başında beklentilerin bir hayli altında kaldı.

Öyle ki De Vries, kısa süre içerisinde koltuğunu kaybetti ve tekrar Formula E'ye dönmek durumunda kaldı.

Bu yıl Formula E'de sergilediği performans da pek iç açıcı değildi ve tekrar eleştiri aldı.

RacingNews365.com'a konuşan De Vries kendisine yöneltilen eleştirilerle ilgili şöyle dedi: "Öncelikle haberde olduğum herhangi bir eleştiri yok."

"Bence her şey beklentilerle ve gerçekçi olmakla ilgili, farkında olmadığım eleştiriler varsa da bilmiyorum. Onları okumuyorum."

"Olumsuzluklardan kaçınmaya çalışıyorum."

"Seriyi takip ediyorlar mı hiç? Yarıştığım takımın, geçen yılı herhangi bir donanım değişikliği olmadan son sırada bitirdiğinin farkındalar mı?"

"Nico Hulkenberg'in bir sonraki yarışı kazanmasını bekleyebilir misiniz? Bu konuda söyleyecek pek bir şeyim yok. Biz kendimize odaklanıyoruz.

"Kendi içimizde küçük galibiyetler alıyoruz. Onları yakalamamız gerekiyor, eğer yapamazsanız sinir bozucu hale gelebilir. Bence biz de bunu yapıyoruz."

"Gelişimin, ekibin ve birlikte inşa ettiğimiz temelin tadını çıkarıyorum. Umarım yakın gelecekte bunun ödülü alabiliriz."