De Vries: "Diğer serilerdeki deneyimimi kullanmak istiyorum"

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Nyck de Vries, Formula 2 şampiyonluğunun ardından Formula 1'de koltuk bulamamış ve bunun üzerine hem Formula E hem de dayanıklılık yarışlarında yarışmaya başlamıştı.

Hollandalı pilot, Mercedes'in yedek pilotu olduğu için bu süreçte Formula 1 ile bağlantılı kaldı ve geçen yıl Monza'da Williams ile ilk yarışına çıktı.

Şimdi AlphaTauri ile tam zamanlı olarak F1'de yer almaya başlayacak.

Cumartesi günkü takım lansmanında konuşan De Vries, şöyle dedi: "Her şeyden önce, hayalimi gerçekleştirme fırsatı yakalamış durumdayım."

"Açıkçası çok heyecanlı olduğumu söylemem lazım. Formula 1'e gelmem normalden daha uzun sürdü ancak sahip olduğum bu fırsat için minnettarım."

"Üzerinizde her zaman sağlıklı da olsa bir baskı vardır."

"Bence tamamen odaklanmak ve harekete geçmek için bu gerekli."

Wyclef Jean, Yuki Tsunoda, Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Hâlâ bir çaylak olduğumu söyleyebilirim. Elbette pek çok farklı aracı sürme imkanım oldu ama bunun faydalarının pist süresiyle ilgili olduğunu düşünmüyorum çünkü aslında bu süre çok sınırlıydı."

"Üç çaylak testi dışında -ikisi Mercedes'te, biri Scuderia AlphaTauri'de- doğru düzgün test yapmadım."

"İlk seansta piste çıkmak, hafta sonunda kendimi göstermek adına harika bir fırsat ve deneyim oldu. Bu, tam gün test yaptığınız zamankinden çok farklı bir baskı oluşturuyor çünkü zamanınız çok kısıtlı."

"Bu kendinizi göstermek için bir fırsat ama kaybetme ihtimali kazanmaktan daha fazla, dolayısıyla bu iyi bir deneyimdi."

"Farklı ortamlarda, farklı takımlarla çalışma deneyimine sahip olmanın çok fazla değer katacağını düşünüyorum. Fakat gerçek pist ve yarış süresi açısından, bu yılki diğer çaylaklardan daha azına sahibim."

"Yine de biraz daha yaşlıyım ve farklı şampiyonalarda yarışma fırsatım oldu. Bu da oldukça değerli bir deneyim miktarı." dedi.

De Vries, takım arkadaşı Yuki Tsunoda ile de iyi anlaştığını söylüyor.

"Dubai'de 2.5 haftalık bir antrenman kampına katıldık ve çok iyi geçti. Sınırları zorladık ve kendimi gittikçe daha hazır hissediyorum. Kesinlikle iyi durumda olduğumu düşünüyorum."

"Önümüzde daha birkaç hafta var, bu yüzden herhangi bir endişe yok. Yuki ve benim ayrı programlarımız vardı, bu yüzden birbirimizi çok fazla göremedik ama birbirimizi öncesine kıyasla biraz daha iyi tanıdık."

"Birlikte aynı yarışta bulunduğumuz tek zaman geçen yıl Monza'ydı! Bence Yuki çok yetenekli ve hızlı bir sürücü. Formula 1 tecrübesi de var."

"Takıma ona kıyasla biraz daha farklı bir deneyim getiriyorum. Dinamiğimizin ve çalışma ilişkimizin herkesi ileriye götüreceğinden çok eminim."