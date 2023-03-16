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De Vries, Cidde'yi tempo açısından Bakü'ye benzetiyor

AlphaTauri'nin çaylak pilotu Nyck de Vries, ilk kez yarışacağı Cidde pistini hızı açısından Bakü'ye benzetiyor.

Altay Gök
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De Vries, Cidde'yi tempo açısından Bakü'ye benzetiyor
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Gridin üç çaylağından Nyck de Vries'e aslında çaylak demek pek doğru olmaz; nitekim kendisi 28 yaşında ve uzun senelerdir Formula E başta olmak üzere birçok seriden ciddi deneyimle geliyor.

Her şeye rağmen Formula 1 apayrı bir mecra ve kendisi bazı pistlere yabancı -bunlardan biri, takvimin en hızlı cadde pisti olarak ün kazanan Cidde.

Pist hakkındaki görüşleri sorulan De Vries, piste çıkmayı iple çektiğini söylüyor ve pisti genel olarak Bakü'ye benzetiyor.

De Vries, "Açıkçası, son iki yıldır yedek pilot olarak yarış hazırlıklarının bir parçasıydım, yani pisti daha önceden öğrenmiştim."

"Geçen hafta lastik testi için Bahreyn'deydik, sonrasında simülatör hazırlıklarımız için doğrudan İngiltere'ye gittim. Pist epey hızlı gibi görünüyor, özellikle birinci sektör çok etkileyici."

"Bu yüzden piste çıkmayı, öğrenmeyi ve pistin üstesinden gelebilmeyi dört gözle bekliyorum."

"Özellikle 13. virajdan itibaren önemli değişiklikler var, 22. viraja kadar tam gaz gittiğiniz bölümde görüş mesafesi arttırıldı. Ben de antrenmanlarda ilk olarak bu bölgeye yoğunlaşacağım."

"Bu tür pistlerde gelişim oranı çok büyük. İlk antrenmanınızı nispeten sıcak bir pistte yapıyorsunuz, sonrasında pist yavaş yavaş ideal koşullara kavuşuyor."

"Sektör açısından bakarsak pisti en çok Bakü'ye benzetebiliriz, ancak cadde pistleri her zaman benzer bir his veriyor: hata payı yok ve duvarlar çok yakın."

"Bakü hız açısından benzer, ancak orada öne çıkan nokta daha çok frenleme -nitekim Cidde'de virajlar oldukça hızlı." dedi. 

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Son yıllarda birçok çaylak pilot özellikle araçlarına sık sık hasar vermeleri nedeniyle takımları tarafından zaman zaman açık bir şekilde eleştirilmekte.

Bu durumun en büyük sebebi bütçe sınırı, nitekim artık hiçbir takımın gereksiz harcamada bulunma lüksü yok.

De Vries, "Araca hasar vermemeniz gerektiğinin farkındasınız ama bunu düşünmemelisiniz. Bir yarış pilotu olduğunuzu biliyorsunuz, sınırları zorlamanız ve bunu mantıklı bir şekilde yapmanız gerekiyor.

"Geçen yıl yine Suudi Arabistan'daki Formula E yarışının ilk antrenman seansında piste çıkar çıkmaz duvara çarptım, tekerlekler büküldü ve antrenmana çıkamadım. Fazlasıyla büyük bir cezaydı." 

"Evet, belki iyi bir hafta sonunu geride bırakmıştık, ancak her zaman pist zamanının çok önemli olduğunun da farkındasınız. Yine de günün sonunda biz de insanız."

"Merak etmeyin, [bütçe sınırının da] farkındayım, yine de işimi aynı şekilde yapmaya devam etmeliyim." dedi.

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