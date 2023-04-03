De Vries: "Bizim günümüz değildi"

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De Vries zorlu yarışın son bölümünde yumuşak lastiklere geçme için pite geldiğinde 16. sıradaydı. Bundan sonra 17. sıraya gerileyen De Vries, yeni lastiklerle son bölümde atağa kalmak istese de, Kevin Magnussen'in kazasıyla işler değişti.

Kırmızı bayrak sonrası yeniden startta Logan Sargeant'ın temasıyla yarış dışı kalan De Vries, bunun kendisi için pek de iyi bir yarış olmadığını kabul etti.

Hollandalı pilot, "Bu bir yarış kazasıydı."

"Logan fren noktasını yanlış değerlendirdi ve sonuç olarak bana arkadan çarptı. Bu tür şeyler olabiliyor."

"Herkes arada bir hata yapabilir. Fakat ne yazık ki bu bizim yarışımızı bitiren temas oldu." dedi.

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

Yarışıyla ilgili daha fazla detay vermesi istendiğinde De Vries, "Yarışa sert lastikle başlamıştık, çünkü uzun bir ilk bölümü atacağımızı ve orta lastikle başlayan sürücüler pite girdiğinde pozisyon kazanabileceğimizi umuyorduk, ki yarışın başında böyleydi."

"İyi durumda gibi görünüyorduk ama kırmızı bayrak herkesin pit stop yapmasına neden oldu. Sert lastikle başladığımız için o noktada orta lastiğe geçmek zorunda kaldık."

"Ayrıca ön kanadımız hasar gördüğü için çok fazla önden kayma yaşadım. Sonuç olarak, kısa süre sonra sol ön tarafta aşınma ile mücadele etmeye başladım ve çok yavaştım."

"Yine de orada tam olarak ne olduğunu görmek için geriye dönüp bakmam gerekiyor."

"Sonuç olarak bu bizim günümüz değildi. Doğru şeyler yapamadık. Bazen gerçekten her şeyin size karşı olduğu o günlerden geçersiniz."

"Ancak yarışla ilgili olumlu bir şey söylemem gerekirse: üç iyi start aldık, bu da önceki iki yarışta iyi bir start alamadığımız için güzel bir şey."

"Cumartesi günü sıralama turlarında da küçük bir adım attık. Bunlar temel alabileceğimiz şeyler." dedi.