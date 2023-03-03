De Vries: "Biraz geri planda kalabiliriz"

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2023, başarılı motor sporları kariyerine rağmen De Vries'in F1'deki ilk sezonu olacak.

Cuma günü ilk kez tam zamanlı pilot olarak ilk ve ikinci serbest antrenmanlara katılan De Vries, günü şu şekilde özetledi: "Evet, ilk kez ikinci antrenmana katıldım. Sanırım genel olarak, gün içinde yaptığımız çalışmalardan, kaydettiğimiz ilerlemeden oldukça memnunum."

"İlk antrenman seansından ikinci antrenman seansına koşullar çok değişiyor ve bence ekip olarak birlikte iyi çalıştık."

"Önümüzde kesinlikle çok iş var, kendimizi biraz geri planda görüyoruz."

"Ancak birbirimize kenetleneceğimizden ve performans bulmamız gerektiğine inandığımız alanlarda gelişmeye devam edeceğimizden eminim."

Hollandalı pilot, takım gelişmeye devam edecek olsa da bunun tek bir hafta sonunda başarılamayacağının altını çizdi.

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

De Vries, "Yani, bir hafta sonunda bu kadar büyük değişiklikler yapmak zor."

"Ama bence grup olarak zayıf yönlerimizin farkındayız."

"Belki bu pist de bizim özelliklerimize uymayabilir. Bu yüzden henüz erken olduğunu düşünüyorum, sadece bir arada kalmalı ve adım atmalıyız."

"Birkaç hafta sonundan sonra daha net bir tabloya sahip olacağız. Ama biliyorsunuz, biraz geri planda kalabileceğimiz bir sır değil." dedi.

De Vries, iki antrenman seansında da sonlara doğru pistin gelişimine şaşırdığını ekledi.

"Şahsen iki antrenman boyunca pistin gelişimine oldukça şaşırdım. Bu benim için kişisel olarak biraz sürpriz oldu çünkü sürekli olarak gelişen koşullara uyum sağlamam gerekiyordu."