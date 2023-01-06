De Vries: "Bazı insanlar, F1'de yarışacağımı duyunca benimle yakınlık kurmaya başladı"

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Nyck de Vries, Formula 2 ve Formula E şampiyonluklarına rağmen bir türlü Formula 1'de yarışma fırsatı yakalayamadı.

Fakat şans, 2022 yılında yüzüne güldü ve Monza'da Alex Albon'un yerini alıp iyi performans göstermesi, kendisine AlphaTauri'de yarışmanın kapısını açtı.

Hollandalı pilot, yeni sezonda AlphaTauri ile Formula 1'deki ilk tam sezonunu geçirecek ve şimdiden kendisine rahatsız eden bazı şeyler var gibi görünüyor.

PlanetF1'e konuşan De Vries, "Bazı insanlar şaşırtıcı derecede yüzsüz."

"Yıllardır kendilerini belli etmeyenler, hiç arkadaşım olmayanlar, Formula 1'de yarışacağımı öğrendiklerinde aniden tekrar iletişime geçtiler."

"Geçen yıl Monza'da katıldığım yarıştan sonra birdenbire etrafta benden bir şeyler isteyen insanlar oldu. Onlarla arama mesafe koymak zorunda kaldım."

"Geçmişte kariyerim üzerinde kendim çalışıyordum, menajerim yoktu fakat son zamanlarda yarışlara konsantre olmak için bir menajer tuttum ve dış dünyayla temasımı azalttım."

"Şimdi her şey normale dönüyor gibi hissediyorum."

"Annemle babam ben iki yaşındayken ayrıldılar. Ben babam ve kız kardeşimle birlikte büyüdüm. Ailemiz her zaman benim kariyerimin etrafında dönüyordu, özellikle de ilk yıllarda..."

"Şimdi benim de sırtımı dayayabileceğim insanlara ihtiyacım var. Menajerim Guillaume'u on yılı aşkın süredir tanıyorum. Kız kardeşim online mağazayı yönetecek ve arka planda babam her şeyi denetleyecek."

"Nasıl algılanacağım konusunda endişem yok. Şimdi kariyerimin ilk sezonuna çıkıyorum. Laflarla değil, performansımla saygı kazanmak istiyorum"

"Ben hep, daha önce olduğum kişi olacağım, bu açıdan hiçbir şey değişmeyecek." dedi.