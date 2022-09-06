De Vries, Aston Martin ile İtalya GP antrenmanlarına katılacak

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Nyck de Vries, bu yılın başında İspanya'da Williams'ın F1 aracının direksiyonuna geçmiş ve ilk antrenman seansına katılmıştı.

Yaz tatilinden kısa bir süre önce de Paul Ricard'da Lewis Hamilton'ın Mercedes'ini sürdü. Geçen hafta sonu konuşan Hollandalı sürücü, yılın kalanında daha fazla fırsata sahip olacağını doğrulamıştı ancak planlarını açıklamamıştı.

Fakat bugün bir açıklama yayınlayan Aston Martin, De Vries'ın Monza'da piste çıkacağını ve cuma günü Sebastian Vettel'in koltuğuna geçeceğini doğruladı.

İngiliz takımının simülatöründe de görev alan De Vries, "Özellikle Monza gibi efsanevi bir pistte Aston Martin için piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bu yılki üçüncü antrenmanım olacak ve üçüncü kez farklı bir araç süreceğim. Bu fırsatlar bana farklı F1 araçlarının ve farklı takımların nasıl çalıştığını görmek adına harika bir tablo sunuyor."

"Umarım Aston Martin'e yeni bir görüş katabilirim ve ikimiz için de faydalı bir program gerçekleştirebilirim." dedi.

Takım patronu Mike Krack ise şunları ekledi: "Nyck'i takımımıza getirmekten mutluluk duyuyoruz ve onunla Monza'da çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Nyck'in kariyerini hep yakından takip ettim. 2019'da harika bir Formula 2 şampiyonluğu kazandı ve 2020-2021'de Formula E dünya şampiyonluğu da yeteneklerine vurgu yaptı."

"Aracımızla ilgili bakış açısını ve görüşlerini duymayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Performansıyla Formula 1'de yer almayı hak ettiğini gösteriyor."

"Umarım AMR22'nin direksiyonuna geçme yönündeki bu fırsat, ona yeteneklerini gösterme şansı verebilir." dedi.

Yönetmelikler, her Formula 1 takımının bu yıl iki antrenman seansında bir çaylağı piste çıkarmayı zorunlu kılıyor.