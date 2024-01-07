De Vries: "Artık kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilim"

Formula E'de uzun ve başarılı bir kariyere sahip olan Hollandalı yarış pilotu Nyck de Vries, 2023'te Red Bull'un kardeş takımı AlphaTauri'ye geldi.

Yuki Tsunoda'nın yanında 2023'te ilk kez yarışacak olan De Vries'in, bir önceki sezon Monza'da gösterdiği kahramanlıklara rağmen F1'de hızlanmakta zorlanacağı kısa sürede anlaşıldı.

Özellikle De Vries'in bariyerlerden kaçamadığı Azerbaycan'daki kasvetli bir hafta sonundan sonra söylentiler hızlı bir şekilde arttı.

Macaristan GP itibariyle de De Vries'in yerine Daniel Ricciardo getirildi.

O zamandan beri De Vries Formula E kariyerini yeniden canlandırdı ve hatta daha fazla eğitim için kısa bir süreliğine üniversiteye geri döndü.

Hollanda'da yayın yapan De Telegraaf'a verdiği bir röportajda De Vries, takımdan ayrılmayı kabullenmekte zorlanmadığını söyledi.

"Sanırım bunu çok çabuk bir perspektife oturtabildim."

"Çok büyük destek gördüm, sanırım toplamda yaklaşık 4000 mesaj aldım, bu bana iyi geldi. Bir köşede oturup ağlamamın kimseye faydası olmazdı."

"Elbette canım yandı. Ancak herkes iyi zamanlar ve daha zor zamanlar yaşar. Acı da hayatın bir parçası."

"Kendimi söylentilerden mümkün olduğunca uzak tutmaya çalıştım ama aynı zamanda kararın tamamen sürpriz olduğunu da söyleyemem. Ben saf değilim. Adil ya da hakkaniyetli olup olmadığı aslında benim için tamamen önemsiz."

"Helmut Marko'ya, Daniel Ricciardo'ya ya da Liam Lawson'a karşı herhangi bir kin beslemiyorum. Bu işin bir parçası. Bana verilen fırsat için çok minnettarım."

De Vries, tamamladığı 10 yarış boyunca gereken standartlara ulaştığına inanmadığını itiraf etti.

Fotoğraf: Erik Junius Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

"Ben mükemmeliyetçi biriyim, dolayısıyla geriye dönüp baktığımda bunu daha iyi yapabilirdim diye düşündüğüm durumlar ve anlar her zaman oluyor."

"Tam olarak istediğim performansı gösteremedim. Formula 1 çok uzun zamandır hayalini kurduğum bir şeydi ve çok kısa sürede sona erdi, bu büyük bir hayal kırıklığı. Ama bu hayatın ve sporun bir parçası. Şimdi yeniden yoluma çıkan şeyleri kucaklıyorum."

De Vries, başarısız F1 deneyimine rağmen motor sporlarının tutkusu olmaya devam ettiğini doğruladı ve yarış dünyasının F1 padokundan çok daha fazlasını kapsadığını söyledi.

De Vries, "Genç bir sürücü olarak büyüdüğünüzde tek hedefiniz Formula 1 oluyor."

"Sporumuzun baş tacı F1, ancak yine de bundan daha fazlası olduğunu öğrendim ve fark ettim. Kişisel olarak Formula E ve WEC'ten büyük keyif aldım, bu yüzden şimdi bunları dört gözle bekliyorum. Motor sporları Formula 1'den daha fazlasıdır, her ne kadar insanların bunu farklı görebileceğini anlasam da."

"Kendi adıma artık kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilim. Kariyerime başka sınıflarda devam edeceğim. Sonuçta bunu kendim için yapıyorum, değil mi? Bu benim kariyerim ve bence motor sporları var olan en güzel ve eğlenceli şey. Bu benim hayatım, bunu kendim için yapacağım ve kendi rotamda ilerleyeceğim." dedi.