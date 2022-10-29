De Vries, AlphaTauri ile ilk testini Abu Dhabi GP sonrası yapacak
Nyck de Vries, AlphaTauri adına ilk kez Abu Dhabi Grand Prix'si sonrası yapılacak sezon sonu testinde piste çıkacak.
Nyck de Vries, Monza'da Williams'ta gösterdiği sağlam performansla 2023 Formula 1 sezonu için AlphaTauri ile sözleşme imzaladı.
27 yaşındaki Hollandalı sürücü, bu ayın başlarında İtalyan ekibinin Faenza'daki fabrikasına giderek koltuk ayarı da yaptırdı.
Cumartesi günü açıklamada bulunan takım patronu Franz Tost, De Vries'in AlphaTauri adına ilk kez Abu Dhabi testinde piste çıkacağını duyurdu.
Bu test, yarıştan sonraki hafta Yas Marina Pisti'nde gerçekleştirilecek.
Fakat Mercedes ile sözleşmesi devam ettiği için AlphaTauri ile herhangi bir antrenman seansında yer almayacak.
Cumartesi günkü basın toplantısında konuşan Tost, "Nyck'i mümkün olan en kısa sürede takıma entegre etmek istiyoruz."
"Abu Dhabi'deki Genç Sürücü Testi'nde bizimle piste çıkacak, böylece araca ve takıma alışabilecek."
"Kış aylarında onu 2023'e mümkün olduğunca iyi hazırlamak için önümüzde iyi bir program var." dedi.
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