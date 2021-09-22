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De Vries, Alfa Romeo ile sözleşme imzaladığı iddiasını yalanladı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes'in genç sürücüsü Nyck de Vries, 2022 için Alfa Romeo ile sözleşme imzaladığı iddiasını kabul etmedi.

De Vries, Alfa Romeo ile sözleşme imzaladığı iddiasını yalanladı

Alfa Romeo, gelecek yıl Kimi Raikkonen'in yerini Valtteri Bottas'ın alacağını doğruladı fakat ikinci pilotun kim olacağı belirsizliğini koruyor.

Koltuk için Antonio Giovinazzi önemli bir aday olmaya devam ediyor. Fakat Sauber Sürücü Akademisi pilotu Theo Pourchaire'nin yanı sıra Guanyu Zhou ve son Formula E şampiyonu Nyck de Vries da adaylar arasında yer alıyor.

De Vries'ın adı başlangıçta Williams ile anılmıştı ancak İngiliz ekip, tercihini Alex Albon'dan yana kullandı ve Hollandalı pilotun F1'e girebilmek için tek seçeneği artık Alfa Romeo.

Fakat Mercedes'le olan bağı, Alfa Romeo için pek de ideal görünmüyor.  

RTL geçtiğimiz günlerde, kendi kaynakların a atıfta bulunarak De Vries'ın 2022'de Alfa Romeo ile yarışacağını belirtmişti.

Fakat De Vries, geleceğiyle ilgili kesinleşen bir şey olmadığını dile getirdi.

Monza'da Mercedes garajında yer alan takımın yedek pilotu De Vries, "Williams'ın gelecek yıl için neden Alex Albon'u seçtiğini biliyorum ve anlıyorum."

"Formula 1'de bana kıyasla daha fazla tecrübesi var. Yani neden bunu seçtiklerini anlayabiliyorum."

"Her gün pek çok mesaj alıyorum ve adımın Formula 1'le anılmasından gerçekten çok memnunum."

"Toto Wolff gibi birinin benim hakkımda böyle şeyler söylediğini duymak da harika. Fakat aynı zamanda şu anda yaptığım iş için de gerçekten minnettar olduğumu söyleyebilirim."

"Fakat öbür yandan Formula 1'de yarışmak için anlaşma yaptığım haberlerinin nereden çıktığını gerçekten bilmiyorum. Bunlar tamamen saçmalık." dedi.

İddiaya göre De Vries, Aston Martin'de Sebastian Vettel'in yerine geçmek için de adaylardan birisi olabilir.

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