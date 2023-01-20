De Vries, 250 bin euro'luk kredi nedeniyle davayla karşı karşıya

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De Vries, Pierre Gasly'nin Alpine'e geçmesinin ardından AlphaTauri ile bu yıl F1'de tam zamanlı olarak yarışacak.

27 yaşındaki De Vries, yakın geçmişteki en yaşlı çaylaklardan biri olacak. Geçtiğimiz yıl Monza'da, Alex Albon'un hastalık nedeniyle hafta sonundan çekilmesi üzerine son anda Taylandlı sürücünün yerini alan De Vries, etkileyici bir performans sergileyerek Williams ile dokuzuncu sırayı elde etmişti.

Ancak De Vries, kendisinin bilgi sakladığını ve 2018'deki bir kredi anlaşmasını ihlal ettiğini iddia eden Hollandalı Jeroen Schothorst tarafından dava edildi.

Hollanda gazetesi FD'ye göre De Vries, 2018'de Prema'da F2 koltuğuna oturabilmek için Schothorst'un yatırım şirketi Investrand'dan 250.000 euro kredi aldı.

İddiaya göre bu anlaşma, yıllık %3 faizin yanı sıra F1 faaliyetlerinden elde edilecek gelirden de bir kesinti yapılmasını öngörüyordu. Ayrıca De Vries'in 2022'de F1 pilotu olmaması halinde krediden feragat edileceği de belirtiliyordu.

De Vries Schothorst'a 190.000 euro faiz ödemişti. Ancak 2022 için bir F1 anlaşması olmadığı için, kredinin iptal edileceğini varsayıyordu.

Ancak Schothorst, bu hafta mahkemede De Vries'in kredi süresi boyunca elde ettiği gelirler ve yaptığı sözleşmeler hakkında gerekli bilgileri vermediğini iddia etti ve şimdi AlphaTauri F1 anlaşması da dahil olmak üzere ayrıntıları talep ediyor.

Nyck de Vries, AlphaTauri AT03 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Schothorst aynı zamanda F1'deki test ve yedek rolünün tanımına da itiraz ediyor; De Vries, resmi olarak Mercedes için yedek pilotluk görevi yapsa da gerektiğinde 'müşteri takımlar' için de devreye giriyordu.

Schothorst Hollanda medyasına yaptığı açıklamada, "Öncelikle, Nyck'in bir Formula 1 pilotu olarak başarılı olmasının ve ağustos ayındaki Hollanda Grand Prix'si gridinde iki Hollandalı pilotun bulunacak olmasının harika olduğunu düşünüyorum."

“De Vries'in kariyerine çok önemli bir anda ve kimse bunu yapmak istemezken yatırım yaptık. O dönemde birbirimizle yaptığımız anlaşmanın yorumlanması konusunda şimdi farklı görüşlere sahibiz."

“Böyle şeyler olur ancak ne yazık ki konuyu mahkemeye taşımaktan kaçamayız. Olayların daha farklı şekilde ilerlemesini isterdim ve tüm bunlar, bir motor sporları hayranı olarak Nyck'e kariyerinin devamında mümkün olan tüm başarıları dilediğim gerçeğini değiştirmez." dedi.

De Vries, tüm iddiaları reddederek Schothorst'a sözleşmesiyle ilgili gerekli tüm bilgileri verdiğini söyledi.

De Telegraaf'a göre; De Vries'in avukatı Jeroen Bedaux, F1 pilotunun halihazırda ödediği 190.000 euro'luk faize ek olarak 250.000 euro'luk krediyi geri ödemeyi teklif ettiğini ancak bu teklifin Schothorst tarafından reddedildiğini iddia etti.

Bedaux, salı günü mahkemede yaptığı açıklamada, "Her şey, Investrand'ın De Vries'in anlaşmanın son yılında değil de 2023 yılında Formula 1 pilotu olmasını hazmedemediğini gösteriyor." dedi.

Bedaux ayrıca, De Vries'in Schothorst'un kendisinin F1 menajeri olma teklifini reddetmesinin de bunu tetikleyen başka bir faktör olduğunu iddia etti.

Amsterdam mahkemesinin şubat ayı başında bir karar vermesi bekleniyor.