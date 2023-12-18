De Vries: "2024 için hedefim Le Mans 24 Saat zaferi"
Eski Formula 1 pilotu Nyck de Vires, 2024 yılı için kendisine Le Mans 24 Saat'te zafere ulaşma hedefi belirledi.
2023 yılında Formula 1'e adım atan Nyck de Vries, sezonun ilk yarısındaki "vasat" performansının ardından koltuğunu Daniel Ricciardo'ya kaybetti.
De Vries daha sonra herhangi bir yerde yarışmadı fakat yeni sezon için Formula E takımlarından Mahindra ile anlaştı.
De Vries aynı zamanda WEC'te son yıllara damgasını vuran Toyota ile yarışacak ve Le Mans 24 Saat'te mücadele edecek.
RacingNews365'e konuşan De Vries, F1 macerasının ardından Le Mans 24 Saat'te yarışmak için sabırsızlandığını söyledi.
De Vries, "Her zaman, direksiyon başında ne kadar çok zaman geçirirseniz o kadar iyi olduğunu söylemişimdir."
"Eskiden Formula 2 ve WEC'i, sonra da Formula E ve WEC'i birleştirdim. Bir sezonda iki seride yarışmak harika."
"Her yıl yeni bir deneyim getiriyor ve geçen sezon da bir istisna değildi. Formula 1 deneyimi bugün olduğum kişi olmama yardımcı oldu."
"Dinlenmek için zamanım vardı, bir süre yarışmadım ama şimdi tekrar %100'ümü ortaya koymaya odaklandım."
"Gelecek sezon ana hedefim Le Mans 24 Saat'i kazanmak. Ana yarış bu olacak." dedi.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Nyck de Vries, AlphaTauri AT04
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