De Vries'in ayrılığının perde arkası belli oldu
ESPN'e göre Nyck de Vries'in AlphaTauri macerasının sona ermesinin ardındaki isimler Christian Horner ve Helmut Marko'ydu.
Red Bull, Salı günü büyük ölçüde beklenmedik bir hamleyle Nyck de Vries'in kontratının feshedildiğini ve yerine Daniel Ricciado'nun geleceğini açıkladı.
ESPN'nin bir kaynağı, kararların Christian Horner ve Helmut Marko tarafından alındığını açıkladı.
Ricciardo, çarşamba günü 2024 Pirelli lastiklerini test etmek üzere Silverstone'a geldi ve burada Red Bull Racing'in 2023 aracının direksiyonuna geçti. Test başladıktan kısa bir süre sonra olaylar gelişmeye başladı.
Ricciardo piste çıktıktan yaklaşık bir saat sonra Christian Horner, Helmut Marko'yu arayarak Avustralyalı sürücünün temposunun "etkileyici" olduğunu söyledi.
Çok geçmeden Marko, Horner'ı geri aradı ve De Vries'i kovduğu konusunda kendisini bilgilendirdi.
Marko'nun telefonundan sonra Hollandalı pilotun menajeri, kovulma haberini ilk yayınlayan Hollandalı gazetecilerle temasa geçti.
Bu durum Red Bull'u, AlphaTauri kadrosundaki değişiklikler hakkında acil bir basın bülteni yayınlamaya itti. Takım aslında duyuruyu hemen değil, hafta sonuna doğru yapmayı planlamıştı. Ancak haberler giderek arttı ve duyuruyu hemen yapmaktan başka çare kalmadı.
Ricciardo'nun temposu hakkında da yeni iddialar ortaya atıldı. Söylentilere göre Ricciardo'nun en iyi turu 1:27.415 oldu. Bu süre geçtiğimiz Cumartesi günü sekizinci sırayı alması için yeterli bir turdu.
Ancak bir kaynak, pist koşulları, depolardaki yakıt miktarı, motor gücü ve prototip lastiklerden ötürü gerçek bir karşılaştırma yapmanın mümkün olmadığını belirtti.
Yine de atılan turlar, Ricciardo'nun eski formunu yakaladığı konusunda takımı ikna etti.
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