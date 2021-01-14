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De Telegraaf: "Mercedes, Hamilton'a tek yıllık kontrat önerdi"

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De Telegraaf: "Mercedes, Hamilton'a tek yıllık kontrat önerdi"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Hollandalı De Telegraaf'ın haberine göre Mercedes'in Lewis Hamilton'a teklif ettiği anlaşma sadece 2021'i kapsıyor.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın kontratı, 2020'nin ardından sona erdi ve İngiliz pilot 1 Ocak itibariyle boşa çıktı.

Mercedes ve Hamilton arasındaki görüşmeler devam ediyor. Ancak taraflar henüz bir orta yol bulamadılar.

De Telegraaf'a göre Mercedes, Hamilton'la olan görüşmelerde sert bir duruş sergilemeye devam ediyor ve bu kapsamda İngiliz pilota sadece tek yıllık kontrat önerdi. Bu, Alman takıma katıldığından bu yana ilk kez tek yıllık bir anlaşma imzalayabileceği anlamına geliyor.

2013'te McLaren'dan Mercedes'e geçen Hamilton, başlangıçta üç yıllık sözleşme imzalamıştı. Sonrasında sözleşmesini üç yıl daha uzattı.

2018'in ardından da 2019 ve 2020'i kapsayan iki yıllık yeni bir kontrat imzaladı.

İddiaya göre Hamilton, Mercedes'ten 45 milyon euro civarı bir ücret istiyor. Ancak Mercedes'in ana şirketi Daimler, yeni krizin neden olduğu ekonomik belirsizlik nedeniyle maliyetleri düşürmek istediği için bunu kabul etmiyor.

İtalyan Corriere della Serra gazetesi ise Mercedes'in yeni hissedarı INEOS'un, yedi kez dünya şampiyonunun ayrılmasını önlemek amacıyla Hamilton'ın talep ettiği maaşın bir kısmını üstlenmeye sıcak bakıyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Brezilya Motorsport.com

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