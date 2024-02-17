De Telegraaf, Horner hakkında yeni suçlamalarda bulundu, Horner dava açtı

Christian Horner konusu giderek daha çetrefilli bir hal alıyor; Horner şu anda takımın bir çalışanına karşı uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla Red Bull GmbH tarafından soruşturuluyor.

Perde arkasında söylenen pek çok şeyin aksine Horner, 2024 Formula 1 aracının lansmanında yer aldı ve bazıları soruşturmanın İngiliz patron lehine sonuçlanacağını iddia etmeye başladı.

Fakat, 5 Şubat'ta Horner olayını ilk yayınlayan taraf olan Hollanda gazetesi De Telegraaf yeni bir iddia ortaya attı.

Gazete, Horner'a yönelik suçlamaların doğru olduğunu belirtip, üstüne detay verdi.

Christian Horner y Toto Wolff

Gazete iddiaları ilk kez daha ayrıntılı olarak ele alıyor

De Telegraaf'ın iddiasına göre Horner, olayı örtbas etmek için mümkün olan her şeyi yapmış durumda.

Konu hakkındaki soruşturma 2 Şubat Cuma akşamı başladı ve De Telegraaf'a göre Horner, soruşturmayla karşı karşıya kalmasının ardından avukatları aracılığıyla, şikayette bulunan çalışanın avukatına bir mektup gönderdi.

Horner bu mektupta en az 650 bin pound yani 760 bin euro tutarında uzlaşma teklif etti. Muhtemelen bu "sus payı" içindi.

Buna ek olarak haberde, ilk kez iddiaların neyle ilgili olduğu da belirtildi.

İddiaya göre Horner, bu çalışana "düzenli olarak ve hatırı sayılır bir süre boyunca" cinsel içerikli mesajlar gönderdi.

Görünüşe bakılırsa çalışan, bu mesajları belgeledi ve Red Bull GmbH şirketine gönderdi. Bunun üzerine şirket, soruşturma yürütmesi için bağımsız bir soruşturma avukatı görevlendirdi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Horner gönüllü istifayı düşünmüyor

Motorsport.com'un haberine göre Horner'a, itibarını kaybetmeden meseleden sıyrılma fırsatı sunuldu.

Plan gayet açıktı; Horner kendi özgür iradesiyle takım patronluğu görevinden istifa edecekti ve resmi gerekçe sağlık sorunları olacaktı.

Fakat Horner, haklı olduğuna inanarak bu teklifi geri çevirdi. Basında yer alan haberlere göre, 9 Şubat'ta soruşturma avukatı tarafından sekiz saatten fazla sorgulandı.

Bu sorgulama sırasında, çalışanın iddialarına dayanılarak hazırlanmış bir dosya ile karşı karşıya kaldı.

Hollanda'nın hikayesi ne kadar sağlam?

De Telegraaf, dosyanın içeriği hakkında ilk kez bilgi paylaştı. İddiaların niteliği hakkında ilk kez özel bir haber yapan gazete, konunun tamamen cinsel mesajlarla ilgili olduğunu iddia etti.

Fakat haberde ileri sürülen iddialar doğru değilse, yayıncı kendisini yasal olarak savunmasız hale getirecek.

De Telegraaf'ın haberi hukuki danışmanlık almadan yayınlamış olması, profesyonel medya sektöründe hayal edilmesi zor bir durum.

Fakat Motorsport.com'un edindiği bilgiye göre Horner, De Telegraaf'a karşı yasal işlem başlatmış durumda.

Masumiyet karinesi Horner için geçerli olmaya devam ediyor.

Perşembe günü konuşan Horner, "Hakkımda ortaya atılan tüm iddiaları reddediyorum." demişti.

Son dönemde Max Verstappen ve Jos ile arasının bozulduğu iddialarına ilişkin Horner, "Birkaç gün önce Silverstone'da Jos ve Max ile birlikteydim. Max tamamen işine odaklanmış durumda ve çok destekleyici." demişti.

Ancak, iyi bilgilendirilmiş kaynaklar Horner ve Jos Verstappen arasındaki ilişkinin kötüleştiğini iddia ediyor.

Horner'ın başını ağrıtan yeni hikâyenin, Verstappen'lerin ülkesi olan Hollanda'da ortaya çıkmış olması da bu kuşkuyu doğrular nitelikte.

Red Bull Racing yayınlanan haberle ilgili resmi bir yorumda bulunmadı. Jos Verstappen de konuyla ilgili yorum yapmak istemedi.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko ise cep telefonunu kapatmış durumda.

Red Bull'un pozisyonu net: Soruşturma sonuçlanmadığı sürece söyleyecek bir şey yok.