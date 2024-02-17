Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

De Telegraaf, Horner hakkında yeni suçlamalarda bulundu, Horner dava açtı

Christian Horner olayını başlatan Hollanda gazetesi De Telegraaf, Red Bull takım patronunun olayı örtbas etmeye çalıştığı yönündeki suçlamalara bir yenisini daha ekledi

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, at AlphaTauri launch party at RESTIR

Christian Horner konusu giderek daha çetrefilli bir hal alıyor; Horner şu anda takımın bir çalışanına karşı uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla Red Bull GmbH tarafından soruşturuluyor.

Perde arkasında söylenen pek çok şeyin aksine Horner, 2024 Formula 1 aracının lansmanında yer aldı ve bazıları soruşturmanın İngiliz patron lehine sonuçlanacağını iddia etmeye başladı.

Fakat, 5 Şubat'ta Horner olayını ilk yayınlayan taraf olan Hollanda gazetesi De Telegraaf yeni bir iddia ortaya attı.

Gazete, Horner'a yönelik suçlamaların doğru olduğunu belirtip, üstüne detay verdi.

Christian Horner y Toto Wolff

Christian Horner y Toto Wolff

Gazete iddiaları ilk kez daha ayrıntılı olarak ele alıyor

De Telegraaf'ın iddiasına göre Horner, olayı örtbas etmek için mümkün olan her şeyi yapmış durumda.

Konu hakkındaki soruşturma 2 Şubat Cuma akşamı başladı ve De Telegraaf'a göre Horner, soruşturmayla karşı karşıya kalmasının ardından avukatları aracılığıyla, şikayette bulunan çalışanın avukatına bir mektup gönderdi.

Horner bu mektupta en az 650 bin pound yani 760 bin euro tutarında uzlaşma teklif etti. Muhtemelen bu "sus payı" içindi.

Buna ek olarak haberde, ilk kez iddiaların neyle ilgili olduğu da belirtildi.

İddiaya göre Horner, bu çalışana "düzenli olarak ve hatırı sayılır bir süre boyunca" cinsel içerikli mesajlar gönderdi.

Görünüşe bakılırsa çalışan, bu mesajları belgeledi ve Red Bull GmbH şirketine gönderdi. Bunun üzerine şirket, soruşturma yürütmesi için bağımsız bir soruşturma avukatı görevlendirdi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Horner gönüllü istifayı düşünmüyor

Motorsport.com'un haberine göre Horner'a, itibarını kaybetmeden meseleden sıyrılma fırsatı sunuldu.

Plan gayet açıktı; Horner kendi özgür iradesiyle takım patronluğu görevinden istifa edecekti ve resmi gerekçe sağlık sorunları olacaktı.

Fakat Horner, haklı olduğuna inanarak bu teklifi geri çevirdi. Basında yer alan haberlere göre, 9 Şubat'ta soruşturma avukatı tarafından sekiz saatten fazla sorgulandı.

Bu sorgulama sırasında, çalışanın iddialarına dayanılarak hazırlanmış bir dosya ile karşı karşıya kaldı.

Hollanda'nın hikayesi ne kadar sağlam?

De Telegraaf, dosyanın içeriği hakkında ilk kez bilgi paylaştı. İddiaların niteliği hakkında ilk kez özel bir haber yapan gazete, konunun tamamen cinsel mesajlarla ilgili olduğunu iddia etti.

Fakat haberde ileri sürülen iddialar doğru değilse, yayıncı kendisini yasal olarak savunmasız hale getirecek.

De Telegraaf'ın haberi hukuki danışmanlık almadan yayınlamış olması, profesyonel medya sektöründe hayal edilmesi zor bir durum.

Fakat Motorsport.com'un edindiği bilgiye göre Horner, De Telegraaf'a karşı yasal işlem başlatmış durumda.

Masumiyet karinesi Horner için geçerli olmaya devam ediyor.

Perşembe günü konuşan Horner, "Hakkımda ortaya atılan tüm iddiaları reddediyorum." demişti.

Son dönemde Max Verstappen ve Jos ile arasının bozulduğu iddialarına ilişkin Horner, "Birkaç gün önce Silverstone'da Jos ve Max ile birlikteydim. Max tamamen işine odaklanmış durumda ve çok destekleyici." demişti.

Ancak, iyi bilgilendirilmiş kaynaklar Horner ve Jos Verstappen arasındaki ilişkinin kötüleştiğini iddia ediyor.

Horner'ın başını ağrıtan yeni hikâyenin, Verstappen'lerin ülkesi olan Hollanda'da ortaya çıkmış olması da bu kuşkuyu doğrular nitelikte.

Red Bull Racing yayınlanan haberle ilgili resmi bir yorumda bulunmadı. Jos Verstappen de konuyla ilgili yorum yapmak istemedi.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko ise cep telefonunu kapatmış durumda.

Red Bull'un pozisyonu net: Soruşturma sonuçlanmadığı sürece söyleyecek bir şey yok.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Christian Horner, Red Bull Racing Takım Müdürü

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Christian Horner, Red Bull Racing Takım Müdürü

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Sergio Perez'in 2024'teki Red Bull koltuğuna ne olacak?

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Yeni AMR24 gerçekte ne kadar farklı?

Yeni AMR24 gerçekte ne kadar farklı?

Formula 1
Aston Martin lansmanı

Yeni AMR24 gerçekte ne kadar farklı? Yeni AMR24 gerçekte ne kadar farklı?

Mercedes şimdiden güncelleme hazırlığına başladı

Mercedes şimdiden güncelleme hazırlığına başladı

Formula 1

Mercedes şimdiden güncelleme hazırlığına başladı Mercedes şimdiden güncelleme hazırlığına başladı

Rosberg: "İnsanların düşündüğü kadar 'gözü pek' biri değilim"

Rosberg: "İnsanların düşündüğü kadar 'gözü pek' biri değilim"

Formula 1

Rosberg: "İnsanların düşündüğü kadar 'gözü pek' biri değilim" Rosberg: "İnsanların düşündüğü kadar 'gözü pek' biri değilim"

Son Haberler

WRC-İsveç Rallisi: Lappi, Fourmaux'ya karşı liderliğini korumaya devam etti

WRC-İsveç Rallisi: Lappi, Fourmaux'ya karşı liderliğini korumaya devam etti

WRC WRC
İsveç Rallisi

WRC-İsveç Rallisi: Lappi, Fourmaux'ya karşı liderliğini korumaya devam etti WRC-İsveç Rallisi: Lappi, Fourmaux'ya karşı liderliğini korumaya devam etti

General Motors, Andretti-Cadillac'ın F1 katılım teklifine hâlâ güveniyor

General Motors, Andretti-Cadillac'ın F1 katılım teklifine hâlâ güveniyor

F1 Formula 1

General Motors, Andretti-Cadillac'ın F1 katılım teklifine hâlâ güveniyor General Motors, Andretti-Cadillac'ın F1 katılım teklifine hâlâ güveniyor

Windsor: "Alonso, Mercedes ile kısa süreli bir anlaşmayı kabul eder"

Windsor: "Alonso, Mercedes ile kısa süreli bir anlaşmayı kabul eder"

F1 Formula 1

Windsor: "Alonso, Mercedes ile kısa süreli bir anlaşmayı kabul eder" Windsor: "Alonso, Mercedes ile kısa süreli bir anlaşmayı kabul eder"

Verstappen: "Farklı araçların şampiyonluk için yarışması F1 için daha iyi"

Verstappen: "Farklı araçların şampiyonluk için yarışması F1 için daha iyi"

F1 Formula 1

Verstappen: "Farklı araçların şampiyonluk için yarışması F1 için daha iyi" Verstappen: "Farklı araçların şampiyonluk için yarışması F1 için daha iyi"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol