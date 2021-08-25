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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

De Rigo’dan, 10 kişiye Formula 1’i izleme fırsatı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

De Rigo, yine özel bir etkinliğe imza atıyor ve 10 kişiye Formula 1 2021 Türkiye Grand Prix'sini ana tribünden seyretme şansı veriyor.

De Rigo’dan, 10 kişiye Formula 1’i izleme fırsatı

Formula 1 2021 Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim tarihleri arasında Intercity İstanbul Park pistinde gerçekleştirilecek ve bu heyecan verici yarışa yaklaşık 39 gün kaldı.

De Rigo da motor sporları severler için oldukça özel bir etkinliğe imza atarak, Türkiye Grand Prix'sini izleme fırsatı veriyor.

Etkinliğin kuralları basit:

1-2-3 Ekim’de İstanbul Park’ta gerçekleşecek olan Formula 1 yarışı heyecanına ortak olmak için Police güneş gözlüğü ile kendi fotoğrafınızı çekmeniz, sonrasında (@derigo_turkiye) ve (@policelifestyle) hesaplarını etiketleyerek Instagram’da paylaşmanız gerekiyor.

Yaratıcılığını konuşturup en etkileyici fotoğrafı çeken 10 şanslı kişiye Formula 1 heyecanını pistin en önemli tribününde yaşama şansı verilecek.

Detaylara De Rigo Instagram hesabından ulaşabilirsiniz.

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