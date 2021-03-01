De Meo'yu öven Alonso: "Umarım geçmişteki gibi büyük başarılara imza atarız"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
24 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
47 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
65 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
82 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
96 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
103 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
117 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
121 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
138 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
152 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
180 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
187 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
194 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
208 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
212 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
222 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
236 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
243 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
250 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
264 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
278 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
285 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Leclerc ve Sainz sprint yarış fikrine sıcak bakıyor, Binotto temkinli
Formula 1 / Son dakika

De Meo'yu öven Alonso: "Umarım geçmişteki gibi büyük başarılara imza atarız"

Ekleyen:
, Editör

Fernando Alonso, RAI ile olan son röportajında Formula 1'e döneceği için hevesli olduğunu söyledi. İspanyol pilot, geçmişte olduğu gibi başarılı işlere imza atmak istiyor.

paylaşım
yorumlar
De Meo'yu öven Alonso: "Umarım geçmişteki gibi büyük başarılara imza atarız"

Fernando Alonso, iki yıllık aranın ardından yeni sezonda Alpine ile Formula 1'e geri dönüş yapacak.

İspanyol pilot, daha önce Renault adını taşıyan Enstone merkezli ekiple iki dünya şampiyonluğu kazanmayı başarmıştı.

Kazadan önceki bir röportajında Alonso, Alpine'le Formula 1'e dönüşün nasıl bir his olduğu sorusuna, "Harika, çok mutluyum. İki yıl önce Formula 1'den ayrılırken spora kapıyı kapatmadım, kurallar değiştiğinde geri dönmeyi planlıyordum. Covid-19 nedeniyle kural değişiklikleri 2022'ye kadar ertelendi ancak 2021 yılının seride yer almak ve takımla birlikte büyümek için iyi bir yıl olacağını düşündüm. Motor sporlarında her zaman ailem olarak gördüğüm bir takıma dönüyorum. Umarım aynı başarıyı tekrar yakalayabiliriz."

"Luca de Meo'nun yarışları sevdiğine eminim ki bu çok önemli bir şey. Bu kadar büyük şirketlerde her zaman belirli bir yarış tutkusu vardır ama yavaş yavaş bunu unutmaya başladılar. Geçen yıl Luca'yla birkaç yarışta karşılaştım. Yanılmıyorsam, 4-5 Grand Prix'ye geldi ve bu, böylesine büyük bir otomobil şirketinin başkanı için alışılmadık bir durum. Bu tutkunun tüm takıma aktarıldığını düşünüyorum. Bu harika!" yanıtını verdi.

Alonso, F1'deki ilk yarışına Giancarlo Minardi'nin İtalyan takımı Minardi ile çıkmıştı. Şimdi yine bir İtalyan tarafından yönetilen Alpine'le spora dönecek.

Tesadüflere inanıp inanmadığı sorusuna Alonso, "Tesadüflere pek inanmıyorum ama kariyerim bir şekilde İtalya'yla gerçekten bağlantılı oldu. Daha önce bir Ferrari pilotuydum. İlk yarışma Minardi'de çıktım ve Flavio Briatore her zaman yanımdaydı. Şimdi Luca de Meo ile çalışacağım. Bu nedenle motor sporlarında yaptığım her şeyde her zaman İtalyan ruhu oldu. Bu hoşuma gidiyor." dedi.

Alonso'ya F1'i seyircilere nasıl daha yakın hale getirebilecekleri sorulduğunda İspanyol pilot, "Yeni düzenlemelere geçişin bize bu konuda yardımcı olacağını düşünüyorum. Takımlar arasında daha sıkı bir mücadele olduğunda, otomatik olarak geçiş sayısı da artacak ve yarışlar daha az tahmin edilebilir hale gelecek. Şimdi, yarışlar başlamadan önce bile seyirciler yarışın sonucunu aşağı yukarı tahmin edebiliyorlar ve bu yüzden ilgi göstermiyorlar." 

"Ayrıca takım bütçelerini sınırlamalıyız. Günümüzde sınırsız kaynağa sahip büyük ekiplerin net  bir avantajı var. Bunların hepsi iyi fikirler. Sonuçların beklentilerimizi karşılayıp karşılamayacağını göreceğiz." dedi.

 
Leclerc ve Sainz sprint yarış fikrine sıcak bakıyor, Binotto temkinli

Önceki haber

Leclerc ve Sainz sprint yarış fikrine sıcak bakıyor, Binotto temkinli
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Yeni güç üniteleri için "inanılmaz" bir geçiş butonu yapılması planlanıyor

3s
2
Formula 1

Vettel, Aston Martin fabrikasına giderken kendi pişirdiği ekmeği götürmüş

1s
3
Formula 1

De Meo'yu öven Alonso: "Umarım geçmişteki gibi büyük başarılara imza atarız"

25 dk
4
WEC

Piero Ferrari: "50 yıl sonra Le Mans'a dönmemizin büyük etkisi olacak"

2s
5
Formula 1

2021 Formula 1 takvimi onaylandı, 23 yarış olacağı kesinleşti!

2 ay
Son Haberler
De Meo'yu öven Alonso: "Umarım geçmişteki gibi büyük başarılara imza atarız"
F1

De Meo'yu öven Alonso: "Umarım geçmişteki gibi büyük başarılara imza atarız"

25dk
Leclerc ve Sainz sprint yarış fikrine sıcak bakıyor, Binotto temkinli
F1

Leclerc ve Sainz sprint yarış fikrine sıcak bakıyor, Binotto temkinli

1s
Vettel, Aston Martin fabrikasına giderken kendi pişirdiği ekmeği götürmüş
F1

Vettel, Aston Martin fabrikasına giderken kendi pişirdiği ekmeği götürmüş

1s
Piero Ferrari: "50 yıl sonra Le Mans'a dönmemizin büyük etkisi olacak"
WEC

Piero Ferrari: "50 yıl sonra Le Mans'a dönmemizin büyük etkisi olacak"

2s
Yeni güç üniteleri için "inanılmaz" bir geçiş butonu yapılması planlanıyor
F1

Yeni güç üniteleri için "inanılmaz" bir geçiş butonu yapılması planlanıyor

3s
Son Videolar
Scuderia Ferrari Çekim Günü Sahne Arkası Görüntüleri 04:58
Formula 1
28 Şub 2021

Scuderia Ferrari Çekim Günü Sahne Arkası Görüntüleri

Max Verstappen ve Sergio Perez RB16B'yi Silverstone'da sürdü 01:39
Formula 1
26 Şub 2021

Max Verstappen ve Sergio Perez RB16B'yi Silverstone'da sürdü

F1 Açıklamaları | Mercedes Güç Ünitesi 02:52
Formula 1
26 Şub 2021

F1 Açıklamaları | Mercedes Güç Ünitesi

Kurallara aykırı Formula 1 çözümleri, 2022'de F1'e dönüyor 07:32
Formula 1
24 Şub 2021

Kurallara aykırı Formula 1 çözümleri, 2022'de F1'e dönüyor

Alfa Romeo C41 and Alfa Romeo C39 Compared 00:24
Formula 1
24 Şub 2021

Alfa Romeo C41 and Alfa Romeo C39 Compared

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
Vettel, Aston Martin fabrikasına giderken kendi pişirdiği ekmeği götürmüş
Formula 1 / Son dakika

Vettel, Aston Martin fabrikasına giderken kendi pişirdiği ekmeği götürmüş

Aston Martin, NetApp ile anlaştı
Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, NetApp ile anlaştı

Perez: "Hedefimiz kazanmak"
Formula 1 / Son dakika

Perez: "Hedefimiz kazanmak"

Çok Okunanlar Bugün

Yeni güç üniteleri için "inanılmaz" bir geçiş butonu yapılması planlanıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Yeni güç üniteleri için "inanılmaz" bir geçiş butonu yapılması planlanıyor

Vettel, Aston Martin fabrikasına giderken kendi pişirdiği ekmeği götürmüş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Aston Martin fabrikasına giderken kendi pişirdiği ekmeği götürmüş

De Meo'yu öven Alonso: "Umarım geçmişteki gibi büyük başarılara imza atarız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

De Meo'yu öven Alonso: "Umarım geçmişteki gibi büyük başarılara imza atarız"

Piero Ferrari: "50 yıl sonra Le Mans'a dönmemizin büyük etkisi olacak"
WEC WEC / Son dakika

Piero Ferrari: "50 yıl sonra Le Mans'a dönmemizin büyük etkisi olacak"

2021 Formula 1 takvimi onaylandı, 23 yarış olacağı kesinleşti!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 Formula 1 takvimi onaylandı, 23 yarış olacağı kesinleşti!

Van der Garde, Red Bull ve Mercedes arasında iyi bir rekabet bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Van der Garde, Red Bull ve Mercedes arasında iyi bir rekabet bekliyor

Tost, Schumacher'le ilgili komplo teorilerine inanmıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Tost, Schumacher'le ilgili komplo teorilerine inanmıyor

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Son Haberler

De Meo'yu öven Alonso: "Umarım geçmişteki gibi büyük başarılara imza atarız"
F1 Formula 1 / Son dakika

De Meo'yu öven Alonso: "Umarım geçmişteki gibi büyük başarılara imza atarız"

Leclerc ve Sainz sprint yarış fikrine sıcak bakıyor, Binotto temkinli
F1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc ve Sainz sprint yarış fikrine sıcak bakıyor, Binotto temkinli

Vettel, Aston Martin fabrikasına giderken kendi pişirdiği ekmeği götürmüş
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Aston Martin fabrikasına giderken kendi pişirdiği ekmeği götürmüş

Piero Ferrari: "50 yıl sonra Le Mans'a dönmemizin büyük etkisi olacak"
WEC WEC / Son dakika

Piero Ferrari: "50 yıl sonra Le Mans'a dönmemizin büyük etkisi olacak"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.