De Meo'yu öven Alonso: "Umarım geçmişteki gibi büyük başarılara imza atarız"

Fernando Alonso, iki yıllık aranın ardından yeni sezonda Alpine ile Formula 1'e geri dönüş yapacak.

İspanyol pilot, daha önce Renault adını taşıyan Enstone merkezli ekiple iki dünya şampiyonluğu kazanmayı başarmıştı.

Kazadan önceki bir röportajında Alonso, Alpine'le Formula 1'e dönüşün nasıl bir his olduğu sorusuna, "Harika, çok mutluyum. İki yıl önce Formula 1'den ayrılırken spora kapıyı kapatmadım, kurallar değiştiğinde geri dönmeyi planlıyordum. Covid-19 nedeniyle kural değişiklikleri 2022'ye kadar ertelendi ancak 2021 yılının seride yer almak ve takımla birlikte büyümek için iyi bir yıl olacağını düşündüm. Motor sporlarında her zaman ailem olarak gördüğüm bir takıma dönüyorum. Umarım aynı başarıyı tekrar yakalayabiliriz."

"Luca de Meo'nun yarışları sevdiğine eminim ki bu çok önemli bir şey. Bu kadar büyük şirketlerde her zaman belirli bir yarış tutkusu vardır ama yavaş yavaş bunu unutmaya başladılar. Geçen yıl Luca'yla birkaç yarışta karşılaştım. Yanılmıyorsam, 4-5 Grand Prix'ye geldi ve bu, böylesine büyük bir otomobil şirketinin başkanı için alışılmadık bir durum. Bu tutkunun tüm takıma aktarıldığını düşünüyorum. Bu harika!" yanıtını verdi.

Alonso, F1'deki ilk yarışına Giancarlo Minardi'nin İtalyan takımı Minardi ile çıkmıştı. Şimdi yine bir İtalyan tarafından yönetilen Alpine'le spora dönecek.

Tesadüflere inanıp inanmadığı sorusuna Alonso, "Tesadüflere pek inanmıyorum ama kariyerim bir şekilde İtalya'yla gerçekten bağlantılı oldu. Daha önce bir Ferrari pilotuydum. İlk yarışma Minardi'de çıktım ve Flavio Briatore her zaman yanımdaydı. Şimdi Luca de Meo ile çalışacağım. Bu nedenle motor sporlarında yaptığım her şeyde her zaman İtalyan ruhu oldu. Bu hoşuma gidiyor." dedi.

Alonso'ya F1'i seyircilere nasıl daha yakın hale getirebilecekleri sorulduğunda İspanyol pilot, "Yeni düzenlemelere geçişin bize bu konuda yardımcı olacağını düşünüyorum. Takımlar arasında daha sıkı bir mücadele olduğunda, otomatik olarak geçiş sayısı da artacak ve yarışlar daha az tahmin edilebilir hale gelecek. Şimdi, yarışlar başlamadan önce bile seyirciler yarışın sonucunu aşağı yukarı tahmin edebiliyorlar ve bu yüzden ilgi göstermiyorlar."

"Ayrıca takım bütçelerini sınırlamalıyız. Günümüzde sınırsız kaynağa sahip büyük ekiplerin net bir avantajı var. Bunların hepsi iyi fikirler. Sonuçların beklentilerimizi karşılayıp karşılamayacağını göreceğiz." dedi.