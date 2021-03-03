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Formula 1 / Son dakika

De Meo: "Yeni takım yapısı Alpine'i başarıya götürecek"

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, Editör

Renault Grubu CEO'su Luca de Meo, Alpine'in Formula 1'de sahip olduğu yeni yapının kendilerini başarıya götüreceğinden emin olduğunu dile getirdi.

De Meo: "Yeni takım yapısı Alpine'i başarıya götürecek"

Luca de Meo, Renault Grubu'nun başına geçmesinin ardından Formula 1 projesi üzerinde epey çalışma gerçekleştirdi ve bu kapsamda Renault F1 ekibinin yerini yine Renault Grubu bünyesindeki Alpine aldı.

Dünkü takım lansmanında konuşan Luca de Meo, takıma olan inancını dile getirdi.

De Meo, “Yeni sezon öncesinde ekibimizi tanıtmak benim için büyük bir onur ve mutluluk, çünkü bu yıl ilk kez yeni renk renklerle mücadele edeceğiz. Bugün gördüğünüz aracın renkleri Fransız bayrağının sadeliğini ve gücünü somutlaştırıyor. Bir Fransız motoru ve bir İngiliz şasisi kullanıyoruz, bu yüzden aracımız ekibin tüm güçlü yönlerini bir araya getiriyor."

"Bu muhteşem A521'in direksiyonuna, hakkında birkaç söz söylemek istediğim yeni sürücüler oturacak. Fernando Alonso ile başlayacağım. Takıma katılışından tam 20 yıl sonra evine döndü ve beraberinde iki dünya şampiyonluğu başarısını da getirdi. Hızı, azmi, başarıya açlığı, yeteneği, tecrübesi ve kararlılığı var. Harika bir sürücüye sahip olduğumuz için gururluyuz ama aynı zamanda bunun bizim için büyük bir sorumluluk olacağının farkındayız."

"Esteban Ocon ise motor sporlarının gelecekteki yıldızı. Geçen yıl Sakhir'de ikinci sırayı kazanarak bizim için en iyi sonucunu elde etti. Onun yeteneğini, savaş ruhunu, sakinliğini, alçakgönüllülüğünü ve istikrarını takdir ediyoruz. Ondan yeni podyumlar bekliyoruz. Renault Grubu'nun değerlerini ve Alpine'in özgünlüğünü ortaya koyan mükemmel bir sürücü kadromuz var."

"Bir Formula 1 ekibi aynı zamanda sürücülerin ve aracın arkasında olan kişilerdir. Yeni yöneticilerin bizi başarıya götüreceğinden hiç şüphem yok. Benim için en önemli şey kolektif ruhtur. Uzun vadede başarıya ulaşmamıza yardım edecek olan şey budur."

"Birlikte çalışmalıyız ve herkes deneyimlerini ve yeteneklerini takımın yarına olacak şekilde kullanmalı. Enstone ve Viry'de 1.200 kişiyi istihdam ediyoruz ve her gün ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Son birkaç yıldır ilerlememizi onlara borçluyuz. Daha fazlasını yapabileceklerini biliyorum ve üzerlerinde desteğimi hissetmelerini istiyorum."

"Uzun süredir Formula 1'deyiz ve zafer hedefiyle yarışıyoruz. En iyi sonuçları yakalayabilmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Alpine A521 nose detail

Alpine A521 nose detail

Fotoğraf: Alpine

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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