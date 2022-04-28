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Formula 1 Haberler

De Meo, Renault'nun motor tedariği için Andretti ile görüştüğünü doğruladı

Renault Grubu'nun CEO'su Luca de Meo, Renault'nun motor tedariği konusunda, Formula 1'e girmeyi düşünen Andretti ile görüştüğünü doğruladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
De Meo, Renault'nun motor tedariği için Andretti ile görüştüğünü doğruladı
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Michael Andretti, Alfa Romeo F1 takımını yöneten Sauber'i satın alma planlarının bozulmasının ardından 2024'te seriye kendi Andretti Global takımıyla girme kararı aldı.

Böylelikle Andretti, sıfırdan kendi takımını kuracak ve griddeki 11. takım olacak. Fakat bunun için önce FIA'dan onay almaları gerekiyor ve henüz bu onay çıkmadı.

Yine de 2024 yılı için şimdiden hazırlanması gerektiğinin farkında olan Andretti, olası partnerler de dahil olmak üzere pek çok konu üzerinde çalışma yürütüyor.

Michael'ın babası ve F1 şampiyonu Mario Andretti, eğer Andretti Global gerekli izni alırsa, Renault motoru kullanacaklarını belirtmişti.

Şu anda Renault, sadece Alpine'e yani kendi fabrika takımına motor tedarik ediyor ve son iki yıldır herhangi bir müşteriye sahip değildi

Renault Grubu'nun başındaki isim olan Luca de Meo, bu görüşmeleri Alpine CEO'su Laurent Rossi'nin yürüttüğünü söylese de, iki taraf arasındaki görüşmeleri doğruladı.

F1only.fr ile yaptığı röportajda De Meo, "Bazı görüşmeler olduğunu düşünüyorum fakat bunu yöneten ben değilim, görüşmeleri Laurent Rossi yürütüyor."

"Bu, ilginç görünüyor çünkü [Andretti Global'in] arkasında iyi bir proje var. Gerekli imkanlara sahip işe aşina olan insanlar var ve Formula 1'e değer katabilirler."

“Biz de mevcut bağlamda, başka bir tarafla güçlerimizi birleştirme olasılığını değerlendiriyoruz. Daha önce Red Bull ve McLaren'a motor tedarik ediyorduk ama artık durum böyle değil." dedi.

Andretti güçlü bağlar kurması halinde Alpine'in B takımı gibi hareket edebilir. Bu durum son yıllarda Ferrari ve Haas'ın yanı sıra Mercedes ve Aston Martin arasında görüldü.

De Meo, bu yaklaşımı sevmediğini söylerken, Andretti Global'in Alpine'in B takımı olmayacağını belirtti. De Meo, Formula 1'in bağımsız 10 üreticiden oluşması gerektiğine inanıyor.

De Meo, “Bu tarz bir B takıma sahip olma fikrinin büyük bir hayranı değilim."

"Bence Formula 1, A'dan Z'ye her şeyi kendisi yapan on takımı hak ediyor."

"Futboldan örnek vermek gerekirse, bu biraz İspanya Ligi'nde Barcelona A, Barcelona B, Barcelona C, Real Madrid 1, 2, 3'e sahip olmak gibi. O zaman Atletico olmazdı. Gördüğünüz gibi biraz garip duruyor. Benim vizyonum bu." dedi.

Fernando Alonso, Renault F1 Team with Luca de Meo, Groupe Renault Chief Executive Officer

Fernando Alonso, Renault F1 Team with Luca de Meo, Groupe Renault Chief Executive Officer

Fotoğraf: Renault Sport

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