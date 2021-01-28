De Meo: "Formula 1, Renault için 'mükemmel' bir medya aracı"

Renault, hem bir şirket olarak Luca de Meo önderliğinde tamamen yeni bir yol izliyor hem de motor sporlarınaciddi bir ilgi gösteriyor.

Luca de Meo önderliğindeki Renault, fabrika takımının ismini Alpine olarak değiştirdi. Formula 1'e tamamen bağlı olduklarını da dile getirdi.

Auto Hebdo'yla olan röportajında Luca de Meo, Renault ve Alpine markaları hakkında konuştu.

De Meo, Renault'nun güçlü ve zayıf yönleri sorulduğunda, "Kendinizi koruma içgüdüsünden daha güçlü bir şey yoktur. Herkes Renault'nun genellikle kriz durumlarını çok iyi idare ettiğini söylüyor ki bu durum şirket tarihinde pek çok kez yaşandı. Son altı aydaki istikrarsız koşullara rağmen şirketin gelişim yönünü tamamen değiştirdik ve bunu pek çok insanın ortaya koyduğu geniş çaplı çalışmalar sayesinde yaptık."

"Alpine'yi bu işte uzmanlaşmış herkes tanıyordu ancak halkın geneli bu markayı pek bilmiyordu. Eğer Formula 1'i bu projenin merkezine koyarsak, bunun markaya fayda sağlayacağını düşündüm."

"Alpine projesine sıfırdan başlıyoruz ama markanın büyük bir geçmişi var. 120 yıllık bir geçmişe sahibiz ve bu krizden çıkmamız gerekiyor. Yeni nesil bir marka yaratabilirsek iyi olur. Renault'nun dünya çapında 11000 satış noktası var ve Alpine de Renault dünyasının bir parçası. Bu yüzden bu markayı geliştirmeliyiz. Amerika gibi bazı pazarlarda bunu yapmak daha zor olsa bile diğer ülkelerde bunu başarabiliriz ve bunun üzerinde çalışıyoruz."

"Formula 1 çok önemli bir iletişim platformu. Şampiyonayı yaklaşık 500 milyon kişi takip ediyor. Şahsen bunu markamızın popülaritesini arttırmak için bir medya aracı olarak kullanıyorum."

De Meo, neden Formula E'ye girmedikleri sorusuna, "Çünkü kimse Formula E'yi izlemiyor."

"Formula 1'in, otomotiv endüstrisinin çevre üzerindeki etkisiyle ilgili ihtiyaçlarını karşılamak adına geliştirilmesi gerektiği ilkesiyle hareket ediyorum."

"Şampiyonayı ben yönetmiyorum ancak F1'in elektrik teknolojisinin 2024 veya 2025 yılında daha geniş çapta kullanacağını düşünüyorum. Bu yüzden projelerimiz arasındaki bağlantı daha da kuvvetlenecek."