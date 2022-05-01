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De Meo: "F1 yedek parça yapanlar için değil, üreticiler için var"

Renault CEO'su, Audi ve Porsche'nin spora gelişini olumlu karşıladığını ve Stefano Domenicali'nin izlediği yoldan çok memnun olduğunu söyledi.

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De Meo: "F1 yedek parça yapanlar için değil, üreticiler için var"
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Luca De Meo, sporun izlemesi gereken yolun nasıl olması gerektiğini açıkladı ve spora, Porsche ve Audi'nin girişiyle birlikte, gerçek üreticilere kapı açılmasını istediğini söyledi.

De Meo'ya göre, uydu takımları veya diğer üreticilerden parça alan takımların, motor sporlarının zirvesi olan Formula 1'de yeri olmamalı.

Herkes, her parçayı kendi evinde üretmeli ve sonrasında "en iyi olan kazanmalı."

De Meo, "Herkes Volkswagen ile mücadele etme fikrini sevmiyor mu?"

"Elbette, Porsche gibi efsanevi bir üreticiyle baş etmektense yedek parça üreten bir takıma karşı yarışmak daha iyi."

"Fakat dengeli kurallar oluşturduk. Bu temele göre, F1'in prestijini ve imajını güçlendirmemiz gerekiyor."

"Ben bir romantiğim: Ferrari, Mercedes, Aston Martin ve Porsche'nin birbirleriyle savaştığını görmek istiyorum."

"Renault olarak da gizli kalmak istemiyoruz. Alpine bizim spor markamız olduğu için kendimizi bu isim altında ortaya koymak daha mantıklı görünüyor." dedi.

Alpine A522 side detail

Alpine A522 side detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

İtalyan yönetici, büyümek için asıl üreticilere güvenen B takımlarını hedef aldı.

De Meo, "F1, şasi ve motor üreten 10 bağımsız takımı hak ediyor. Artık zamanı geldi. Biz bunu yapıyoruz ve dünyanın en zenginleri değiliz."

"Düşündüklerimi söylemeye alışkınım ve sanırım sistemin böyle olması birilerine uyuyor."

"Bence Formula 1 bariz bir büyüme yaşıyor. Özellikle Stefano Domenicali'nin yaptığı işi görebilirsiniz."

"Bence sporu gerçekten geliştiriyorlar, çok fazla sponsor çekiyorlar ve Volkswagen gibi spora gelmek isteyen bazı üreticilerin son aldığı kararlar, potansiyelin farkında olduklarını gösteriyor."

"Bu herkesin olmak istediği kategori ve motor sporlarının zirvesi." dedi.

Renault Group CEO'su, Porsche ve Audi'nin F1'e potansiyel gelişiyle ilgili olarak iyimser konuştu: "Elbette bu iyi bir şey. Hem spor hem de taraftarlar için iyi."

"Ben araba insanıyım ve bu yüzden, büyük üreticilerin buna inandığını görmek sadece mutluluk veriyor."

"Fakat ekonomik denkliğimiz ve makul bir bütçemiz olma koşuluyla. Eğer maliyetler artarsa, bunu yönetemeyiz ve iş için kötü olur."

"Eğer sponsor gelirleri, yarışlar ve geleneksel üreticiler ile bir denge bulabilirsek iyi olacağını düşünüyorum."

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