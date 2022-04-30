De Meo: "Alpine'in gelişmek için büyük potansiyeli var"
Renault Grubu'nun CEO'su Luca de Meo, Alpine'in mevcut zorluklarının üstesinden gelip, her şeyi yoluna koyması için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyor.
Sezonun ilk dört yarışının ardından Alpine, neredeyse tamamı Esteban Ocon tarafından toplanan 22 puanla şampiyonayı altıncı götürüyor.
Fernando Alonso yaşadığı şanssızlıklar nedeniyle şimdiye kadar istediği puanları alamadı fakat tempo olarak geride kalmadığı da ortada.
İki kez dünya şampiyonunun peşini, ilk dört yarışta şanssızlıklar ve sorunlar bırakamazken, bunlar yaşanmasaydı muhtemelen daha fazla puan toplayacaktı.
Corriere della Sera'ya konuşan Luca de Meo, Alpine'in mevcut durumuyla alakalı açıklamalarda bulundu.
De Meo, “Sonuçlar çıkarmak için henüz çok erken olduğunu biliyoruz ancak bazı gözlemler yapılabilir. Her şeyden önce yeni motorun iyi çalıştığına şüphe yok."
"Teknisyenlerimizin bana söylediklerine göre şasi ve aerodinamilerimiz, gelişmekte olan konseptlere dayanıyor. Bu, muhtemelen daha ekstrem çözümleri seçen takımlara kıyasla daha fazla gelişme alanımız olduğu anlamına geliyor."
"Artık daha verimli bir şirket yapısına ve kaynaklara sahip olduğumuz için, araçlarımızı geliştirmek için daha fazla fırsatımız var. Otmar Szafnauer, Bruno Famin, Pat Fry gibi önemli isimleri takıma getirdik veya daha yüksek pozisyonlara atadık. Her şeyi yoluna koymanın bir yıl süreceğini tahmin etmiştim."
"Ayrıca şampiyonada 3. sırayı alacağımızı hiç söylemedik, bu durum başkaları tarafından [bizim için] söylendi."
"Şampiyonayı ne zaman, nasıl ve neden kazanacaklarını açıklayanlara temkinli yaklaşıyorum. Tüm parçaları bir araya getirmek için iki yıl gerekiyor. Bu süreç adım adım ilerliyor ve bir noktada aniden her şey yoluna girmeye başlıyor. Şu anda Ferrari'de olan da bu gibi görünüyor."
"Aynı şeyi 2014'te Mercedes yaptı. Bu takım o dönem bir avantaj elde etti, çünkü yeni teknik düzenlemelere geçiş için diğerlerinden iki yıl önce hazırlanmaya başladılar." dedi.
De Meo, pilot tarafındaki durumdan da memnun.
“Imola'da sadece tek bir güncellenmiş tabanımız vardı ve onu da Esteban yerine şimdiye kadar şansı yanında olmayan Fernando'ya verdik. Geçen yıl, Esteban ve Fernando mükemmel bir ilişkiye sahiplerdi, bu, mentor-öğrenci ilişkisine benzetilebilir."
"Aralarındaki bilgi alışverişi devam ediyor. Takımda 1 veya 2 numaralı sürücüye sahip olmanın doğru olduğunu düşünmüyoruz."
Son olarak Oscar Piastri sorulduğunda, "Takımımızda yarışmıyor çünkü üç aracımız yok." dedi.
Fernando Alonso, Alpine F1 A522
Fotoğraf: Erik Junius
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