De Meo: "Alpine'in gelişmek için büyük potansiyeli var"

"Artık daha verimli bir şirket yapısına ve kaynaklara sahip olduğumuz için, araçlarımızı geliştirmek için daha fazla fırsatımız var. Otmar Szafnauer, Bruno Famin, Pat Fry gibi önemli isimleri takıma getirdik veya daha yüksek pozisyonlara atadık. Her şeyi yoluna koymanın bir yıl süreceğini tahmin etmiştim."

"Ayrıca şampiyonada 3. sırayı alacağımızı hiç söylemedik, bu durum başkaları tarafından [bizim için] söylendi."

"Şampiyonayı ne zaman, nasıl ve neden kazanacaklarını açıklayanlara temkinli yaklaşıyorum. Tüm parçaları bir araya getirmek için iki yıl gerekiyor. Bu süreç adım adım ilerliyor ve bir noktada aniden her şey yoluna girmeye başlıyor. Şu anda Ferrari'de olan da bu gibi görünüyor."

"Aynı şeyi 2014'te Mercedes yaptı. Bu takım o dönem bir avantaj elde etti, çünkü yeni teknik düzenlemelere geçiş için diğerlerinden iki yıl önce hazırlanmaya başladılar." dedi.

De Meo, pilot tarafındaki durumdan da memnun.

“Imola'da sadece tek bir güncellenmiş tabanımız vardı ve onu da Esteban yerine şimdiye kadar şansı yanında olmayan Fernando'ya verdik. Geçen yıl, Esteban ve Fernando mükemmel bir ilişkiye sahiplerdi, bu, mentor-öğrenci ilişkisine benzetilebilir."

"Aralarındaki bilgi alışverişi devam ediyor. Takımda 1 veya 2 numaralı sürücüye sahip olmanın doğru olduğunu düşünmüyoruz."

Son olarak Oscar Piastri sorulduğunda, "Takımımızda yarışmıyor çünkü üç aracımız yok." dedi.