De Meo: "Alpine yönetimi bana verdiği sözleri tutmadı"
Renault Grubu'nun CEO'su Luca de Meo, Otmar Szafnauer ve ekibi görevden alma sebeplerinin "verilen sözlerin tutulmaması" olduğunu söyledi.
Otmar Szafnauer ve Alan Permane, Belçika GP hafta sonunda beklenmedik şekilde Alpine F1'deki görevlerinden alındılar ve takımı geçici olarak Bruno Famin yönetmeye başladı.
Aynı zamanda, Alpine'in CEO'su Laurent Rossi de görevinden alınarak, otomobil yarışları dışındaki bir göreve verildi.
Bu radikal önlemleri alan ve Alpine'in yeniden yapılandırılması sürecini başlatan isim Renault Grubu CEO'su Luca de Meo'ydu.
Luca de Meo, o dönem ayrılık sebepleri hakkkında konuşmasa da, şimdi bazı detaylar paylaştı.
Marca'ya konuşan De Meo şöyle dedi: "Bana bazı sözler verdiler ama tutmadılar."
"Eğer patronunuza bir şey söylerseniz, onu yapmak zorundasınız. Şirketin dinamiği budur."
Alpine yönetimi, göreve gelmesinin ardından kendisine 100 yarışlık bir hedef koymuş ve bunun sonunda şampiyon olmayı hedeflemişti.
Fakat beklenen adımlar bir türlü gelmeyince, De Meo ayrılık kararı almış durumda.
De Meo sözlerine şöyle devam etti: "Onları böyle hedefler koymaya ben zorlamadım."
"Kendileri için böyle hedefler belirlediler ama başarısız oldular."
De Meo, takımın satılacağı gibi dedikoduları ise reddetti.
Sözlerini şöyle tamamladı: "Takımımız hakkında yapılan tüm bu yorumlar saçmalıktan ibaret."
"Formula 1, Alpine projesinin ayrılmaz bir parçası; tıpkı dayanıklılık yarışları ve motor sporlarının diğer kategorileri gibi."
"Dolayısıyla ilerlemeye ve gelişmeye devam edeceğiz.."
Luca de Meo, Groupe Alpine Chief Executive Officer
Fotoğraf: Alpine
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