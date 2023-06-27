De Meo: "Alpine ilerleme kaydediyor"
Renault CEO'su Luca de Meo, Alpine'in kaydettiği ilerlemeye dikkat çekiyor.
Alpine, 2023 sezonuna istediği başlangıcı yapamadı ve ilk dört yarışta sadece sekiz puan toplayabildi.
Fakat sonrasında işler daha iyiye gitmeye başladı ve Esteban Ocon, Monako'da podyuma çıkarken, son dört yarışta 36 puan topladılar.
Şu anda 44 puanla beşinci sıradalar ve büyük ihtimalle sezonu bu pozisyon için savaşarak geçirecekler.
Renault CEO'su Luca de Meo takımın elde ettiği sonuçlardan ve gelişim hızından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
RaceFans'e konuşan De Meo, "Takım ilerleme kaydediyor."
"İki yıl önce epey geride altıncı olmuştuk. O zamanlar en hızlı beşinci araca sahip olan AlphaTauri ile mücadele ediyorduk fakat onların -düzenli puan alan- sadece bir pilotu vardı."
"Geçen yılı dördüncü sırada bitirdik. Bu yıl ise sezon başlangıcı biraz zor olsa da her şey normale dönüyor."
"Umarım işler aynı doğrultuda devam eder." dedi.
Alpine'in bu yılki en büyük rakibi, yakında güncelleme getirerek aracını geliştirecek olan McLaren olabilir. İki takım arasında şu an 27 puan var.
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