De Meo: "Alpine için her şey plana göre gidiyor"

Alpine, 2022 yılında en azından düzenli olarak podyumlar için mücadele edebilecek bir yere gelmek ve sonrasında ise şampiyonluk için savaşmak istiyor.

Renault Grubu CEO'su Luca de Meo, sezon sonunda Marca'ya özel açıklamalarda bulundu.

De Meo, sözlerine, 2022 sezonunu değerlendirerek başladı: "Bu yıl bizim için bir geçiş yılıydı ve bence, geçiş döneminde geriye düşmeme yönündeki hedefimize ulaştık."

"Sonuçta takım içerisinde pek çok insanın yeri değişti veya takıma yeni katılan insanlar vardı Ayrıca mevcut düzenlemeler kapsamındaki son sezondu ve artık yeni bir araç hazırlıyoruz. Araçta çok büyük bir gelişim potansiyeli var ve ondan en iyi şekilde faydalanmak adına takımı, organizasyonu, sürücüler ve mühendisleri çalışmalarını birleştirmeye odaklandık."

"Bence beşincilik, çok daha güçlü ve yeni bir motora sahip olan McLaren'a karşı iyi bir sonuç. Ayrıca henüz onlar kadar güçlü olmadığımız Red Bull, Mercedes ve Ferrari de var."

"Buna rağmen bu yıl Alonso ile podyuma çıktık, Esteban ile beklemediğim bir zafer aldık, biraz şanstı ama Macaristan'da büyük bir yarış çıkardı ve tüm yarışı tek başına lider götürdü. Bu da biraz cesaret ve soğukkanlılık gerektiriyor"

"Her şeyden öte 22 yarışın 20'sinden puanla ayrıldığımız için daha çok mutluyum, bu da beşinciliğin kazara gelmediği anlamına geliyor. Belki daha fazla podyum ya da benzeri şeyler kaybettik ama her seferinde puan mücadelesinin içerisindeydik."

"Şimdi 2022'yi sabırsızlıkla bekliyoruz. Birbirine çok bağlı, birbirini çok iyi tanıyan ve iyi anlaşan iki sürücüden oluşan harika bir ekibimiz var. Herkesin bir bütün olarak hareket etmesini sağlamak için çok çaba gösterdik. Sonuçta biz bir takımız ve birlikte kazanıp, birlikte kaybederiz. Şahsen iç rekabeti sevmiyorum."

Üç ila beş yıllık bir plan

De Meo, sonrasında gelecek yılki planlar hakkında konuştu: "Şirket dilinde El Plan sloganı, en az üç ila beş yıllık bir süreyi kapsıyor. Bir plandan bahsetmemiz gerekirse, rekabetçi olmak, düzenle olarak yarışlar kazanmak ve sonunda bir dünya şampiyonluğu kazanmak için 3 ila 5 yıla ihtiyacımız var."

"Herkesin hedefi bu, örneğin Aston Martin, Ferrari ve Red Bull... Herkes kazmamak istiyor, biz de bir gün burada şampiyonluk kazmanın hayalini kuruyoruz. Fakat bunu yapmak kolay değil, rakiplerimiz çok iyi ve bu yüzden asla bilemezsiniz. Hesap makinesini çıkarıp, 'şöyle olacak' diyebileceğiniz bir şey değil. Pek çok şeye bağlı olacak. Bu seriye uzun vadeli bir taahhüdümüz var ve rekabetçi olmak istiyoruz. Bence birkaç yıl içinde en iyilerden biri olmamız, bazen yarışlar kazanmamız ve podyuma çıkmamız son derece mümkün."

"Renault, bu sporda uzun vadeli bir geçmişe sahip olan şirketlerden biri. Artık sadece üç üretici var: Mercedes, Ferrari ve Renault. Bizi farklı kılan şey, bir fabrika ekibimizin olması ve 40 yılı aşkın bir süredir sporda olmamız. Renault gridin ortasındaki bir pozisyon için savaşmamalı, önde olmalı. Bunun ne zaman olacağını söyleyemem çünkü o zaman 'De Meo, 2023'te şampiyon olacaklarını söyledi' dersiniz ve kazanamazsak, o zaman hiçbir anlam ifade etmez."

Şasi ve motor tarafındaki veriler iyi

De Meo, 2022 projesi hakkında da şöyle konuştu: "Bakalım Barselona'da bizi neler bekliyor olacak. Herkes araçlarını tanıttığında, kimin nasıl bir iş yaptığı ortaya çıkacak. Sadece tek bir şey söyleyebilirim: Her şey değişecek. Kendimize iddialı hedefler koyduk ve takım, gelişim aşamasında bu hedeflere ulaştığımızı söylüyor. Önümüzde de hâlâ birkaç ay var."

"Ayrıca yeni araç tamamen farklı olacak. Mevcut şasi, üçüncü yılında ve artık ömrünün sonuna geldi. Ayrıca gelecek yıl motorun mimarisini tamamen değiştireceğiz, daha kompakt hale gelecek ve bu da bize aerodinamik anlamda avantaj getirecek."

"Bakalım yeni güç ünitesi ne kadar iyi olacak ama bana iyi bir ilerleme kaydedildiği söylendi. Yine de neler olacağını asla bilemezsiniz. Sonuçta herkes aynı şeyi söylüyor. Motor artık daha güçlü olacak ama ne kadar güçlü olduğunu söyleyemem."

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images