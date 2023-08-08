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Formula 1 / Belçika GP Haberler

De Meo: "Alpine, Fransa'nın Ferrari'si olacak"

Renault Grubu'nun başkanı Luca De Meo, Alpine'in geleceği konusunda gayet iyimser.

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Esteban Ocon, Alpine A523

Alpine'i halihazırda içinde bulunduğu durum krizden başka bir şey olarak adlandırılamaz: takım, bir yıl önce aynı dönemde 4. sırada yer alırken, şu anda 6. sırada yer alıyor.

Şampiyonanın lideri Red Bull Racing ile karşılaştırıldığında Alpine, performans anlamında büyük bir ilerleme kaydedemedi ve Avusturyalı markaya kıyasla 5 kat daha az puanları var.

Ayrıca bu süreçte Aston Martin ve McLaren gibi takımların da ardına düştüler.

Bunun üzerine Renault yönetimi takımda kapsamlı bir personel değişikliğine gitti. Takım patronu Otmar Szafnauer, sportif direktör Alan Permane ve Alpine CEO'su Laurent Rossi görevlerinden ayrıldı.

Şu anda takımın başında geçici bir süreliği Bruno Famin olsa da, hem yönetim hem de teknik ekip anlamında yeni personel arayışları var.

Tüm bunlara rağmen Renault'nun başkanı Luca de Meo, F1'de başarını geleceğini düşünüyor.

Sky İtalya'ya konuşan De Meo, "Alpine, Fransa'nın Ferrari'si olacak."

"Fransızların motor sporlarına karşı çok az tutkusu var ama bunun tek nedeni İtalya'nın Ferrari'ye yaptığının aksine alkışlayacakları bir sembollerinin olmaması."

"Alpine'in duygusal bir tepkiye neden olmasını sağlamak istiyoruz. Taraftarların ilgisini daha fazla çekmek için takımımızın tarihini renkleriyle birleştirmek istiyoruz.” dedi.

De Meo, takımın gelecek planları ve olası başarı takvimiyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmamayı tercih etti.

Pierre Gasly, Alpine A523

Pierre Gasly, Alpine A523

Fotoğraf: Alpine

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