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Formula 1 / Haberler

De Meo: ''Alpine 2021’de kötü bir sezon geçirmeyi göze alamaz''

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Betim Aker

Renault CEO’su Luca de Meo, Alpine'in 2022 kurallarına odaklansa da, 2021’de kötü bir sezon geçirmeyi göze alamayacağını söyledi.

De Meo: ''Alpine 2021’de kötü bir sezon geçirmeyi göze alamaz''

Eski adıyla Renault olan Alpine F1 Takımı bu hafta yeni ismiyle ve yeni sürücü kadrosuyla Bahreyn’de resmî olarak ilk yarışına katılacak.

İki kez dünya şampiyonu Alonso, iki yıl aranın ardından Alpine’e katılarak, Esteban Ocon’la takım arkadaşı olacak.

Renault geçtiğimiz yıl orta grupta yaşanan mücadelelerin ardından sezonu beşinci olarak tamamlamıştı.

Renault CEO’su de Meo, Alpine’in 2020 performansının üzerine çıkmasını istediğini ve 2022 kurallarına odaklansalar da, bu yılı kötü bitirmeyi göze alamayacaklarını söyledi.

Autosport’un da aralarında bulunduğu seçili basın kuruluşlarına konuşan De Meo, ‘’Başarılı bir sezon geçirmek için kendimizle yarışacağız.’’

‘’Benim beklentim her yarışta daha da iyiye gitmek. Geçen sezonki pozisyonumuzdan daha geriye gitmemeye çalışacağız ancak bu karışık bir durum. Çünkü çok gelişen takımlar var.’’

 

‘’2022’ye çok odaklıyız. Bizim için asıl meydan okuma 2022’de başlayacak. Ancak tabii ki, 2021’de kötü bir sezon çıkarmak istemiyoruz.’’

‘’Fernando’ya sahibiz, o sürekli kazanmak isteyen bir isim. Esteban da var, o ise kendini kanıtlamak isteyen bir genç. Yıllar geçtikçe gridin arkasına düşerek zamanını harcayamaz.’’

‘’Motivasyonları var. Takım olarak sürücülere iyi bir hizmet sunmalıyız. Biz çalışmak için buradayız ve her yarışın ardından nasıl gelişeceğimizi göreceğiz.’’

‘’Neler olacağını görelim. Çünkü diğerleri güçlenmeye devam ediyor.’’ dedi.

Geçtiğimiz yaz Renault CEO’su olarak görevine başlayan de Meo, sözlerine şöyle devam etti: ‘’Formula 1 hikayesini, yeni bir hikayeye entegre etme düşüncelerim vardı.’’

‘’Alpine ‘Renaulution' strateji planının dört destekçisinden biri. Bu müşterilerimize sunduğumuz dört markadan bir tanesi. Yani, kesinlikle Renault Grup’un ana stratejisine dahil edildi.’’

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Seri Formula 1
Takımlar Alpine
Editör Luke Smith

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