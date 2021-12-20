De Meo, Alonso'dan takıma "babalık" yapmasını istemiş

2018'de F1'den ayrılma kararı alan Alonso, geçtiğimiz senenin yaz aylarında spora geri döneceğini açıklamıştı.

Alonso, 2005 ve 2006 yıllarında şampiyonluğa ulaştığı Renault'yla birlikte spora geri döndü. İspanyol pilotu zorlu bir meydan okuma beklemekteydi ve sezon öncesinde geçirdiği bisiklet kazası da onun alışma sürecini zorlaştırdı.

İspanyol pilot, sezonun ilk 5 yarışında araca alışmakta zorlanmış gibi duruyordu ancak 6. yarışta gelen direksiyon güncellemesinin ardından araçta rahatladı ve sürüş stilini daha rahat bir şekilde uygulayabilmeye başladı.

Sezon içerisinde birçok kez puan toplayan Alonso; Macaristan'daki savunmasıyla gözleri üstüne toplamıştı ve Katar Grand Prix'sinde de podyuma ulaşmıştı.

Alonso böylelikle, büyük kural değişikliklerinin yaşanacağı 2022 sezonu öncesinde verimli bir sezonu geride bırakmış oldu.

Sezon öncesinde, Alonso'nun pist üstünde ne yapacağı kadar, takımla nasıl anlaşacağı da merak ediliyordu.

Sezon öncesinde Alpine'in iç yapısında değişimlere gidilmişti ve Alpine'in iç yapısı, diğer takımlara göre daha farklı olduğundan, bu değişimler soru işaretiyle karşılanmıştı.

Sezon başında eski takım patronu Cyril Abiteboul'la yollar ayrıldı. Abiteboul'un boşluğu mevcut CEO Rossi tarafından dolduruldu.

Takımın teknik departmanını Marcin Budkowski yönetti, Davide Brivio ise takımın "yarış direktörü" rolünde yer aldı. Bu ikilinin rolleri ve sorumlulukları farklıydı. İkisi de tam olarak takım patronluğu rolünü üstlenmediler ve Rossi'ye rapor verdiler. Yani sezon boyunca ekipte direkt olarak bir takım patronu yoktu.

De Meo ise Alonso'dan net olarak bir takım patronu bulunmayan Alpine'e "babalık" yapmasını istemiş.

Marca'yla gerçekleştirdiği röportajda, Alonso'yla geçirdiği ilk sene hakkında konuşan 54 yaşındaki De Meo, şunları söyledi: "Fernando'yla konuşma fırsatını ilk kez 2020'nin yazında yakalamıştım. Ona sadece şunları söyledim: Bizimle olduğun için mutluyum, evine geri dönüyorsun. Senden istediğim tek şey tüm takımın 'godfather'ı olman. Tecrüben ve isteklerin var. Takımı yukarı çekecek kişi sen olmalısın."

"Dürüst olmam gerekirse, her şey hayal edebileceğimden daha iyi gelişti. Onun yaptıklarından çok mutluyum. O, asla mutlu olmuyor çünkü her zaman daha fazlasını istiyor ama onun işi bu. Onun mantalitesi böyle."

"Onun takım arkadaşıyla ve takımla kurduğu ilişkiyle çok mutluyuz."

Fernando Alonso, Esteban Ocon, Alpine Fotoğraf: Alpine