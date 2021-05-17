De Meo: ''Alonso bütün takımı yönetiyor''

Alonso, 2018'de spordan ayrılmasının ardından bu sene Alpine ile birlikte spora geri dönmüştü. Fransız ekip, Alpine'in reklamını yapabilmek adına yapılanmanda değişikliğe gitmişti ve takımın adı Alpine olarak değişmişti.

Bazıları, Alonso'nun geçmişteki takımlarıyla yaşadığı tecrübelerini ve taviz vermekten uzak olan yapısını neden göstererek, Cyril Abiteboul'un takımdan ayrılmasıyla birlikte direkt olarak takım patronu olmayan Alpine'de dolaylı yoldan takım patronluğu da yapabileceğini söylemişti.

Abiteboul ile yolların ayrılmasının ardından Marcin Budkowski ve Davide Brivio dolaylı bir şekilde bu pozisyona getirildi. İkilinin görevleri farklı alanlarda, dolayısıyla sorumlulukları da farklı. Budkowski ve Brivio, Alpine CEO'su Laurent Rossi'ye rapor veriyorlar.

Bu hiyerarşinin en üstünde bulunan Renault Grup CEO'su De Meo ise, Alonso'nun 20 senelik Formula 1 tecrübesini kullanarak, takımdan en iyisini çıkarmasını istediğini belirtti.

Sky F1 İtalya'ya konuşan De Meo, konu hakkında şu ifadeleri kullandı: ''[Alonso] elindeki bütün tecrübeyi takıma getirdi.''

''F1'deki herkes onun ne kadar talepkâr olduğunu biliyor çünkü saf bir yarışçı. Bence bunda onun tutkulu yapısı da rol oynuyor.''

''O, bütün takımı yönetiyor. Sezon başında ondan, herkesi yönettiği liderlik rolünü üstlenmesini istememiştim ancak bence o, bunu çok iyi bir şekilde yapıyor.''

Bu sene sezon öncesi testlerinin de azalması ile de birlikte Alonso, araca alışmak için biraz daha zamana ihtiyaç duyduğunu dile getirmişti. Takım arkadaşı Esteban Ocon, araçta daha rahat dursa da ve takım sezon içinde büyük güncellemeler getirse de Fransız ekip henüz podyuma çıkabilecek seviyede değil.

De Meo, takımın yakın gelecekte podyuma çıkabilecek seviyeye gelmesini umduğunu ekledi.

Konu hakkında konuşan İtalyan iş adamı, ''Geçen seneye kıyasla podyuma daha çok çıkabilirsek, mutlu olurum. Ancak beni asıl mutlu eden şey, güçlü bir takım ve gelişim görmek olur.''

''İnsanların görmediği ve belki seneye görecekleri, arka planda yaşanan şey şu: Gelecek sezon bizi rekabetçi yapacak çözümler üzerine de odaklanıyoruz.'' dedi.

Esteban Ocon, Alpine A521, Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images