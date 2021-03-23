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Önceki / Marko: "Mercedes'le benzer seviyedeyiz"
Formula 1 / Son dakika

De Meo: "Alonso, Alpine'in en iyi takım olmasına yardım edecek"

Ekleyen:
, Editör

Renault Grubu CEO'su Luca de Meo, Fernando Alonso'nun Alpine'i Formula 1'in en iyi takımlarından birisi haline getirmelerine liderlik edeceği görüşünde.

De Meo: "Alonso, Alpine'in en iyi takım olmasına yardım edecek"

Fernando Alonso, iki yıllık aranın ardından Formula 1'e geri dönüyor ve daha önce şampiyonluk yaşadığı Enstone merkezli ekiple yarışacak.

Renault Grubu Başkanı Luca de Meo, La Gazzetta dello Sport ile yaptığı röportajda, çeşitli konulara değindi.

Formula 1'de bir fabrika ekibine sahip olmalarının, Alpine markasını tanıtmalarına olanak sağlayacağını söyleyen De Meo, "Renault Grubu'ndaki bu görevi devraldığım zaman, Renault'nun içinde bulunduğu zorlu mali durum nedeniyle Formula 1'den ayrılması gerektiği söylendi. Ancak kendi kendime, Formula 1'deki 44 yıllık tarihimize son verecek kişi olmak istemediğimi söyledim."

"Formula 1, Alpine markasının kendisini bir spor otomobil üreticisi olarak konumlandırmasını sağlayan ve hibrit teknoloji gelişimi için önemli bir platform olan güçlü bir pazarlama volanı. Bu şampiyonaya katılmanın getirdiği şöhret, milyonlarca euro tasarruf etmenizi sağlıyor."

"Sanırım bu sezon Aston Martin, McLaren ve hatta yükselmeyi başaran Ferrari ile sıkı bir rekabet içinde olacağız. Henüz zafer sözü vermiyoruz: Tüm dikkatler 2022 çalışmalarına odaklanmış durumda. Ancak takımımızda her pazar kazanmak için çabalayan Fernando Alonso ve artık zaman kaybetmek istemeyip, neler yapabileceğini göstermek isteyen Esteban Ocon gibi sürücüler yer aldığından, onlara rekabetçi bir otomobil sağlamalıyız. Sonrasında eğer şanslıysak, o zaman her şey olabilir." dedi.

De Meo, Renault Grubu'nun başına geçmesinin ardından Formula 1 projesinde epey değişiklik yaptı ve aldığı kararların arkasındaki sebepleri anlattı.

"Alpine CEO'su olması için Laurent Rossi'yi seçtim çünkü farklı bir alanda deneyimi var (Rossi daha önce Google'da çalışıyordu ) ve aynı zamanda teknoloji konusunda deneyimli bir makine mühendisi. Olaylara farklı bir açıdan bakabileceğini düşünüyorum."

"Ayrıca Davide Brivio da bize katıldı ve takımın çalışmalarından sorumlu olacak. Onu takım getirmek istedim çünkü bir kişi, başarıya nasıl ulaşacağını biliyorsa, bunu her alanda yapabilir. Ayrıca geldiği yer (MotoGP) otomobil yarışlarından pek de farklı değil. Son olarak İngiltere'deki Alpine F1'in tüm çalışmalarını, Marcin Budkowski yönetiyor"."

"Buradaki zorluk, Viry (motor departmanın bulunduğu yer) ve Enstone'un birlikte, mümkün olan en iyi şekilde çalışmasını sağlamak. Çalışma modelimiz diğer takımlarla karşılaştırılamaz, ancak yaklaşımımızın doğruluğuna eminim."

"Ne zaman kazanmaya başlayacağımızı bilmiyorum, sonuçta geleceği göremeyiz ama sürücülerimizin bunu başarabilmesi adına ihtiyaç duydukları her şeyi sağlamaya çalışıyoruz. Ve Alonso'nun görevi şu: Alpine'ın en iyi ekip olmasına yardım etmek."

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Marko: "Mercedes'le benzer seviyedeyiz"

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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