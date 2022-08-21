Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Red Bull, daha hafif bir monokok üzerinde çalışıyor Sonraki / Alpine: "Taban gelişimi, ön kanata kıyasla 10 kat daha fazla kazanç sağlıyor"
Formula 1 Haberler

De la Rosa: "Verstappen'i Leclerc'ten ayıran şey, yarışı kontrol altında götürebilme yeteneği"

Eski F1 pilotu Pedro de la Rosa, Max Verstappen'i tüm zamanların en iyi pilotlarından birisi olarak görüyor ve kendisini öne çıkaran şeyin, hatasız sürmesi olduğunu düşünüyor.

Ekleyen:
, Editör
De la Rosa: "Verstappen'i Leclerc'ten ayıran şey, yarışı kontrol altında götürebilme yeteneği"
Haberi dinle

Max Verstappen hem geçen yıl hem de bu sezon gösterdiği performansla kendisini fazlasıyla kanıtladı ve bu yıl bitime dokuz yarış kala 80 puanlık bir avantaja sahip.

Hollandalı pilot çıktığı son 38 yarışta 19 galibiyet, 10 ikincilik ve bir üçüncülük aldı. Bu süreçte altı kez yarış dışı kalan Hollandalı pilot, sadece üç kez ilk üçün dışında finiş gördü.

Bu yıl Charles Leclerc'le kıyasıya rekabet giren Verstappen, eski Formula 1 pilotu Pedro de la Rosa'dan övgü aldı.

RacingNews365'e konuşan İspanyol sürücü, "Bence saf hız açısından Charles ve Max benzer seviyede."

"Özellikle tek turda ikisi çok hızlı ve üstelik çok akıllılar. En büyük fark bence Max'in kontrolü daha fazla elinde tutması."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Neredeyse hiç hata yapmıyor. Onu lastiklerini kilitlerken bile görmüyoruz."

"Şartlar ne olursa olsun kontrol hep Max'te oluyor. Yağmur veya kuru fark etmiyor, antrenman turu ya da yarış olması da fark etmiyor."

"Max geçmişte antrenmanlarda hemen limitlerde giderdi ve sonrasında da bir spin ya da kaza yapardı."

"Fakat şimdi bakarsak, onu en son ne zaman lastik kilitlerken gördünüz? Şimdi her şeyi o kadar iyi kontrol ediyor ki lastiklerinde herhangi bir yanık nokta oluşmasına dahi izin vermiyor."

"Max'i izlemek çok keyifli çünkü çok akıllı, agresif ve hızlı. Max'te tüm bunların hepsi var."

"Bana göre Max, tüm zamanların en iyi Formula 1 pilotlarından biri olmak için gereken her şeye sahip."

"Gerekli tüm yeteneklere sahip olduğu ortada. Hangi takımlar için yarışacağını ve önümüzdeki 10 yıl içinde bu takımların ne kadar rekabetçi olacağını söylemek imkansız fakat Max en iyisi olmak için gereken her şeye sahip."

"Şu anda en iyi sürücü olarak onu görüyorum. Fakat Hamilton, Alonso ve Leclerc'i unutmamalıyız. Aynı zamanda Norris, Russell veya Sainz gibi sürücülere de büyük saygım var."

"Şu anda zirvede olan ve en yüksek seviyede süren bir sürücü seçmem gerekseydi o zaman bu Max olurdu." dedi.

paylaşım
yorumlar
Red Bull, daha hafif bir monokok üzerinde çalışıyor
Önceki haber

Red Bull, daha hafif bir monokok üzerinde çalışıyor
Sonraki haber

Alpine: "Taban gelişimi, ön kanata kıyasla 10 kat daha fazla kazanç sağlıyor"

Alpine: "Taban gelişimi, ön kanata kıyasla 10 kat daha fazla kazanç sağlıyor"
Daha fazlası
Ezel Tan
Katalonya testinde kaza yapan Toprak'ın koluna dikiş atıldı
World Superbike

Katalonya testinde kaza yapan Toprak'ın koluna dikiş atıldı

Alonso, Aston Martin'le olan anlaşmasının iki yıllık olduğunu doğruladı
Formula 1

Alonso, Aston Martin'le olan anlaşmasının iki yıllık olduğunu doğruladı

Raul Fernandez, 2023 için Aprilia-RNF'ye geçmeye hazırlanıyor! Avusturya GP
MotoGP

Raul Fernandez, 2023 için Aprilia-RNF'ye geçmeye hazırlanıyor!

Son Haberler

2023 F1 sezonu için yeni kurallar neler, neden kuralları değiştirmeye devam ediyorlar?
Formula 1 Formula 1

2023 F1 sezonu için yeni kurallar neler, neden kuralları değiştirmeye devam ediyorlar?

Formula 1 Teknik Kuralları'nın 2022'de tamamen değişmesinin ardından 2023 sezonu öncesinde taban bölgesinde yine değişiklikler yapıldı. Peki kurallar neden değişmeye devam ediyor?

Verstappen: “Başkaları için kendimi değiştirmeyeceğim”
Formula 1 Formula 1

Verstappen: “Başkaları için kendimi değiştirmeyeceğim”

Red Bull pilotu Max Verstappen, rakip takımların ve pilotların hayranları tarafından yapılan eleştirilerden etkilenmediğini söylerken başkalarını memnun etmek için kendini değiştirmeyeceğini de belirtti.

Marko: "Honda, yeni yakıtlardan hiç etkilenmedi"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Honda, yeni yakıtlardan hiç etkilenmedi"

Red Bull danışmanı Helmut Marko, Honda motorunun %10 Ethanol içeren yeni yakıtlardan neredeyse hiç etkilenmediğini öne sürmekte.

Krack: "Güncellemeler çalışıyor, sadece beklediğimiz kadar iyi değiller"
Formula 1 Formula 1

Krack: "Güncellemeler çalışıyor, sadece beklediğimiz kadar iyi değiller"

Aston Martin takım patronu Mike Krack, tüm iddialara rağmen Red Bull'un fikirlerini çalmadıklarında bir kez daha ısrarcı.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.