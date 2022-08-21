De la Rosa: "Verstappen'i Leclerc'ten ayıran şey, yarışı kontrol altında götürebilme yeteneği"

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Max Verstappen hem geçen yıl hem de bu sezon gösterdiği performansla kendisini fazlasıyla kanıtladı ve bu yıl bitime dokuz yarış kala 80 puanlık bir avantaja sahip.

Hollandalı pilot çıktığı son 38 yarışta 19 galibiyet, 10 ikincilik ve bir üçüncülük aldı. Bu süreçte altı kez yarış dışı kalan Hollandalı pilot, sadece üç kez ilk üçün dışında finiş gördü.

Bu yıl Charles Leclerc'le kıyasıya rekabet giren Verstappen, eski Formula 1 pilotu Pedro de la Rosa'dan övgü aldı.

RacingNews365'e konuşan İspanyol sürücü, "Bence saf hız açısından Charles ve Max benzer seviyede."

"Özellikle tek turda ikisi çok hızlı ve üstelik çok akıllılar. En büyük fark bence Max'in kontrolü daha fazla elinde tutması."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Neredeyse hiç hata yapmıyor. Onu lastiklerini kilitlerken bile görmüyoruz."

"Şartlar ne olursa olsun kontrol hep Max'te oluyor. Yağmur veya kuru fark etmiyor, antrenman turu ya da yarış olması da fark etmiyor."

"Max geçmişte antrenmanlarda hemen limitlerde giderdi ve sonrasında da bir spin ya da kaza yapardı."

"Fakat şimdi bakarsak, onu en son ne zaman lastik kilitlerken gördünüz? Şimdi her şeyi o kadar iyi kontrol ediyor ki lastiklerinde herhangi bir yanık nokta oluşmasına dahi izin vermiyor."

"Max'i izlemek çok keyifli çünkü çok akıllı, agresif ve hızlı. Max'te tüm bunların hepsi var."

"Bana göre Max, tüm zamanların en iyi Formula 1 pilotlarından biri olmak için gereken her şeye sahip."

"Gerekli tüm yeteneklere sahip olduğu ortada. Hangi takımlar için yarışacağını ve önümüzdeki 10 yıl içinde bu takımların ne kadar rekabetçi olacağını söylemek imkansız fakat Max en iyisi olmak için gereken her şeye sahip."

"Şu anda en iyi sürücü olarak onu görüyorum. Fakat Hamilton, Alonso ve Leclerc'i unutmamalıyız. Aynı zamanda Norris, Russell veya Sainz gibi sürücülere de büyük saygım var."

"Şu anda zirvede olan ve en yüksek seviyede süren bir sürücü seçmem gerekseydi o zaman bu Max olurdu." dedi.