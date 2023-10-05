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De la Rosa: "Verstappen, şampiyona ikinciliği için Perez'e yardım etmez"

Pedro de la Rosa, Max Verstappen'in Sergio Perez'in şampiyonada ikinci sıraya yükselmesine yardımcı olmak için herhangi bir pozisyonu feda edeceğine inanmıyor.

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Liam Lawson, Scuderia AlphaTauri, Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri

Geçen sezon takım arkadaşı Sergio Perez, Charles Leclec'le mücadele edebilmek için her puana ihtiyaç duyuyordu fakat Hollandalı pilot, Meksikalı sürücüye destek vermeyi kabul etmedi.

Bu durum uzun süre konuşuldu ve ikilinin arası görünüşe bakılırsa o günden bu yana hiç düzelmedi.

İddialara göre Verstappen, Monako'da olanlardan ötürü Perez'e kızgındı çünkü o hafta sonu galibiyete ulaşma şansının Meksikalı sürücü tarafından engellendiğini düşünüyordu.

Şu anda Perez geçen yıla göre biraz daha iyi bir konumda ve şampiyonada kendisini ciddi şekilde tehdit eden bir isim yok ancak bu yılki performansı göz önüne alındığında, ikinciliğini son yarışlarda garantilemesi mümkün.

Aston Martin'in elçisi Pedro de la Rosa,  F1 Nation podcast'inde bu konuyla ilgili bir soru üzerine çarpıcı bir yorumda bulundu.

De la Rosa, "Takım arkadaşınıza yardım etmek, kazanmaya devam etmek anlamına geliyorsa, o zaman bu kabul edilebilir."

"Fakat sırf takım arkadaşınıza yardım etmek için galibiyetlerden geçiyorsanız, bu takım için iyi değil."

"Max için de iyi değil. Hiç kimse için iyi değil."

"Eğer bir anlam ifade ediyorsa o zaman belki Max'in yardım etmesini anlayabilirim. Fakat takım ve Checo için ikinci bitirmenin özel bir anlamı olmalı."

"Bana sorarsanız ikinci olmak hiçbir şey ifade etmiyor. Hâlâ takım arkadaşınızın arkasında kalıyorsunuz." dedi.

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