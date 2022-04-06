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De la Rosa: "Verstappen gerçek bir şampiyon gibi sürüyor"

Eski Formula 1 sürücüsü Pedro de la Rosa, Max Verstappen'in sürüş stilini Charles Leclerc'e göre uyarlamadığını sadece, artık gerçek bir şampiyon gibi sürdüğünü düşünüyor.

Bjorn Smit
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
De la Rosa: "Verstappen gerçek bir şampiyon gibi sürüyor"
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2022 Formula 1 sezonu, Charles Leclerc ve Max Verstappen arasındaki keyifli savaştan ötürü heyecanlı şekilde başladı.

Bahreyn'deki yarışta zafer Leclerc'in olurken, Suudi Arabistan'daki keyifli savaşın galibi Verstappen oldu. Verstappen, geçen yıl son yarışana  kadar Lewis Hamilton ile savaşmıştı ve bir bakıma bu yıl da mücadelelerini sürdürmüş oldu.

Bazılarına göre Leclerc/Verstappen savaşının dozu Hamilton ve Verstappen arasındaki mücadele kadar sert değil ve bunun temel nedeni de Verstappen'in sürüşü.

Pedro de la Rosa'ya göre de Verstappen, bu yıl farklı şekilde yarışıyor fakat bunun Leclerc'e karşı yarışmasıyla ilgisi yok.

İspanyol pilot şöyle dedi: “Kesinlikle çok farklı şekilde sürüyor."

"Max şimdi gerçek bir dünya şampiyonu gibi yarışıyor. Zorunda olduğu için farklı yarışıyor çünkü şampiyonluğunu korumak istiyor ve bunun için puanları düşünmesi gerekiyor."

De la Rosa'ya göre olası bir Hamilton - Verstappen savaşında, daha agresif taraf artık Hamilton olacak.

 "Karşı karşıya geldikleri zaman bu kez Lewis, Max'e karşı daha agresif şekilde yarışacak, Max ise şampiyonluğu daha fazla düşünmek zorunda kalacak."

"Kendisinin farklı bir versiyonu gibi hareket edecek ve Lewis'e de tıpkı Leclerc'e karşı yarıştığı gibi yanıt verecek."

"Bu şekilde sürmesinin Leclerc'i karting günlerinden tanıması ve bundan ötürü farklı bir yaklaşıma ihtiyaç duymasıyla ilgili olduğunu düşünmüyorum."

"Bunun sebep artık gerçek bir şampiyon gibi sürmesi."

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