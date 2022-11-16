De la Rosa: "Verstappen böyle yaparsa hiçbir pilot onunla çalışmak istemez"

Haberi dinle

Sergio Perez ve Max Verstappen geride kalan iki yılda birlikte çok iyi anlaştılar. Bu süreçte Perez çoğu zaman Verstappen'in kazanmasına hatta şampiyon olmasına yardım etti.

Meksikalı pilot, bu yılı ikinci bitirmek için Verstappen'in yardımına ihtiyaç duyuyordu ve Brezilya'da bu talebi kabul görmedi. Hal böyle olunca da iki taraf arasında ipler gerildi.

Artık ikilinin ilişkisinin nasıl olacağı merak konusu fakat bazıları eskisi gibi yakın olmalarının mümkün olmadığını düşünüyor.

Eski F1 pilotu Pedro De la Rosa, Red Bull'un Verstappen'e neden hatalı olduğunu anlatması gerektiğini, aksi takdirde gelecekte takım arkadaşından destek alamayacağını düşünüyor.

De la Rosa DAZN İspanya'ya verdiği demeçte "Bence yaptığı şeyin yanlış olduğunu anlamasını sağlamak takımın görevi."

"Bunu anlamak zorunda çünkü Checo'da gibi sadık bir takım arkadaşına sahip olmak istiyorsa bu çok önemli."

"İnsanlar yaptıkları için Verstappen'in kendilerine bu şekilde yanıt vereceğini bilirse onunla çalışmak istemez." dedi.