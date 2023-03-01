De la Rosa: "Üçüncülük Aston Martin için 'fazla iddialı' bir tahmin"

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Eski F1 pilotu Pedro de la Rosa, bu yıl Aston Martin'in elçisi olarak padoka geri döndü ve yeni takımıyla yakından çalışıyor.

Aston Martin, kış testlerinin en öne çıkan takımıydı ve bazılarına göre Mercedes'in dahi önünde yer alıyor.

Elbette kış testleri her zaman en doğru tabloyu vermiyor ancak İngiliz ekibin geçen yıla kıyasla büyük bir adım attığı ortada.

F1 Nation podcastine konuk olan De la Rosa'ya üçüncülük ihtimalleri soruldu.

İspanyol sürücünün yanıtı şöyle oldu: "Üçüncülük çok cesur bir tahmin. Öyle olduğu konusunda pek emin değilim."

"Cevabı ancak sıralama turlarından sonra öğreneceğiz. Testte en hız tura bakarak güç değerlendirmesi yapmak zordur ancak tüm takımların katıldığı yarış simülasyonunun sonuçlarını değerlendirirseniz, ki testlerde bakmanız gereken yer burasıdır, gerçekten hızlıydık."

Pedro de la Rosa, Team Ambassador, Aston Martin, talks to the media Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Fernando, testin son gününün akşam bölümünde yarış simülasyonu yaptı ve lastiklerin aşınma seviyesi minimum seviyedeydi. En hızlısı değildi ama aracındaki lastik aşınması diğer sürücülerden daha azdı. Bu faktör de önemli bir rol oynayabilir."

"Neden olmasın ki? Hedeflerimizi yüksek tutmamız gerekiyor. İddialıyız, fabrikada yapılan tüm işlerin karşılığını aldığımızı hissetmek istiyoruz. Üçüncü mü yoksa dördüncü takım mı olacak göreceğiz."

"Her halükarda testler olumlu geçti. Çok şey öğrendik fakat diğer takımlar da muhtemelen aynı şeyi söyleyecektir."

"Kış testleri her zaman aynıdır -farklı lastiklerle kısa ve uzun sürüşler yaparsınız. Sonuçlara bakarak rakipleriniz hakkında hiçbir şey bilemezsiniz. Sadece bir önceki sezona kıyasla ne kadar ilerlediğinizi değerlendirebilirsiniz." dedi.