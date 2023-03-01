Önceki / AlphaTauri, F1 takımının satılacağı söylentilerini yalanladı! Sonraki / Vasseur: "Tifosi'nin beklentisi yüksek fakat baskı problem değil"
Formula 1 / Bahreyn GP Haberler

De la Rosa: "Üçüncülük Aston Martin için 'fazla iddialı' bir tahmin"

Aston Martin'de Pedro de la Rosa, üçüncülükle ilgili tahminlerin "fazla iddialı" olduğunu düşünüyor ve kesin cevap için Bahreyn GP'yi beklemek istiyor.

Ekleyen:
, Editör
De la Rosa: "Üçüncülük Aston Martin için 'fazla iddialı' bir tahmin"
Haberi dinle

Eski F1 pilotu Pedro de la Rosa, bu yıl Aston Martin'in elçisi olarak padoka geri döndü ve yeni takımıyla yakından çalışıyor.

Aston Martin, kış testlerinin en öne çıkan takımıydı ve bazılarına göre Mercedes'in dahi önünde yer alıyor.

Elbette kış testleri her zaman en doğru tabloyu vermiyor ancak İngiliz ekibin geçen yıla kıyasla büyük bir adım attığı ortada.

F1 Nation podcastine konuk olan De la Rosa'ya üçüncülük ihtimalleri soruldu. 

İspanyol sürücünün yanıtı şöyle oldu: "Üçüncülük çok cesur bir tahmin. Öyle olduğu konusunda pek emin değilim."

"Cevabı ancak sıralama turlarından sonra öğreneceğiz. Testte en hız tura bakarak güç değerlendirmesi yapmak zordur ancak tüm takımların katıldığı yarış simülasyonunun sonuçlarını değerlendirirseniz, ki testlerde bakmanız gereken yer burasıdır, gerçekten hızlıydık."

Pedro de la Rosa, Team Ambassador, Aston Martin, talks to the media

Pedro de la Rosa, Team Ambassador, Aston Martin, talks to the media

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Fernando, testin son gününün akşam bölümünde yarış simülasyonu yaptı ve lastiklerin aşınma seviyesi minimum seviyedeydi. En hızlısı değildi ama aracındaki lastik aşınması diğer sürücülerden daha azdı. Bu faktör de önemli bir rol oynayabilir."

"Neden olmasın ki? Hedeflerimizi yüksek tutmamız gerekiyor. İddialıyız, fabrikada yapılan tüm işlerin karşılığını aldığımızı hissetmek istiyoruz. Üçüncü mü yoksa dördüncü takım mı olacak göreceğiz."

"Her halükarda testler olumlu geçti. Çok şey öğrendik fakat diğer takımlar da muhtemelen aynı şeyi söyleyecektir."

"Kış testleri her zaman aynıdır -farklı lastiklerle kısa ve uzun sürüşler yaparsınız. Sonuçlara bakarak rakipleriniz hakkında hiçbir şey bilemezsiniz. Sadece bir önceki sezona kıyasla ne kadar ilerlediğinizi değerlendirebilirsiniz." dedi.

paylaşım
yorumlar

AlphaTauri, F1 takımının satılacağı söylentilerini yalanladı!

Vasseur: "Tifosi'nin beklentisi yüksek fakat baskı problem değil"
Daha fazlası
Ezel Tan
Resmi: Stroll, Bahreyn GP'de Aston Martin'e dönüyor

Resmi: Stroll, Bahreyn GP'de Aston Martin'e dönüyor

Formula 1
Bahreyn GP

Resmi: Stroll, Bahreyn GP'de Aston Martin'e dönüyor Resmi: Stroll, Bahreyn GP'de Aston Martin'e dönüyor

Tsunoda: "AT04 bazı açılardan daha iyi fakat bazı sorunlar devam ediyor"

Tsunoda: "AT04 bazı açılardan daha iyi fakat bazı sorunlar devam ediyor"

Formula 1
Bahreyn GP

Tsunoda: "AT04 bazı açılardan daha iyi fakat bazı sorunlar devam ediyor" Tsunoda: "AT04 bazı açılardan daha iyi fakat bazı sorunlar devam ediyor"

Szafnauer: "İlk güncellemelerin performansını merak ediyoruz"

Szafnauer: "İlk güncellemelerin performansını merak ediyoruz"

Formula 1
Bahreyn GP

Szafnauer: "İlk güncellemelerin performansını merak ediyoruz" Szafnauer: "İlk güncellemelerin performansını merak ediyoruz"

Son Haberler

Resmi: Stroll, Bahreyn GP'de Aston Martin'e dönüyor

Resmi: Stroll, Bahreyn GP'de Aston Martin'e dönüyor

F1 Formula 1

Resmi: Stroll, Bahreyn GP'de Aston Martin'e dönüyor Resmi: Stroll, Bahreyn GP'de Aston Martin'e dönüyor

Tsunoda: "AT04 bazı açılardan daha iyi fakat bazı sorunlar devam ediyor"

Tsunoda: "AT04 bazı açılardan daha iyi fakat bazı sorunlar devam ediyor"

F1 Formula 1

Tsunoda: "AT04 bazı açılardan daha iyi fakat bazı sorunlar devam ediyor" Tsunoda: "AT04 bazı açılardan daha iyi fakat bazı sorunlar devam ediyor"

Aston Martin, "dünyanın en hızlı SUV'sini" F1 tıbbi aracı yaptı!

Aston Martin, "dünyanın en hızlı SUV'sini" F1 tıbbi aracı yaptı!

F1 Formula 1

Aston Martin, "dünyanın en hızlı SUV'sini" F1 tıbbi aracı yaptı! Aston Martin, "dünyanın en hızlı SUV'sini" F1 tıbbi aracı yaptı!

Szafnauer: "İlk güncellemelerin performansını merak ediyoruz"

Szafnauer: "İlk güncellemelerin performansını merak ediyoruz"

F1 Formula 1

Szafnauer: "İlk güncellemelerin performansını merak ediyoruz" Szafnauer: "İlk güncellemelerin performansını merak ediyoruz"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.