Prime'a abone ol
Formula 1 Las Vegas GP
Haberler

De la Rosa: "Sürücüler Las Vegas'ta sorun yaşamamalı"

Pedro de la Rosa, Las Vegas'ta sürücülerin herhangi bir sorun yaşamasını beklemiyor.

Editör Ezel Tan
Güncelleme
Atmosphere

Farklı bir tasarıma sahip olan Las Vegas pisti, sezonun en soğuk hafta sonlarından birisine ev sahipliği yapacak.

Sürücüler hiç bilmedikleri bir pistte, epey soğuk şartlarda sürüş yapacakları için hafta sonunun nasıl geçeceği bilinmiyor.

Bazıları kaotik bir yarış beklerken, eski Formula 1 pilotu Pedro de la Rosa herhangi bir sorun yaşanmasını beklemiyor.

De la Rosa, "Pistteki ilk yarış olması ve programın alışıldık olmaması nedeniyle bazı zorluklar ortaya çıkacağına eminim ancak bu yarışçılar için sorun yaratmayacak."

"Düşük sıcaklık aslında faydalı bile olabilir çünkü kimse dehidrasyondan şikayet etmeyecek."

"Hava ne kadar soğuk olursa, o kadar fazla oksijen olur, ki bu da sürücülerin işini kolaylaştırır."

"Uzun düzlüklerde nefesinizi tutabilir ve su içebilirsiniz. Kısacası sürücüler Vegas'ta herhangi bir sorun yaşamayacak." dedi.

Pedro de la Rosa, Team Ambassador, Aston Martin F1 Team, arrives in the paddock

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Pedro de la Rosa, Team Ambassador, Aston Martin F1 Team, arrives in the paddock

 

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Önceki haber Marko: "Yeni bir Max Verstappen aramayı çoktan bıraktım"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Vasseur: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alabiliriz"

Vasseur: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alabiliriz"

Formula 1
Las Vegas GP

Vasseur: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alabiliriz" Vasseur: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alabiliriz"

Norris, Las Vegas'ta podyumlarına devam etmek istiyor

Norris, Las Vegas'ta podyumlarına devam etmek istiyor

Formula 1
Las Vegas GP

Norris, Las Vegas'ta podyumlarına devam etmek istiyor Norris, Las Vegas'ta podyumlarına devam etmek istiyor

Marko: "Yeni bir Max Verstappen aramayı çoktan bıraktım"

Marko: "Yeni bir Max Verstappen aramayı çoktan bıraktım"

Formula 1

Marko: "Yeni bir Max Verstappen aramayı çoktan bıraktım" Marko: "Yeni bir Max Verstappen aramayı çoktan bıraktım"

Son Haberler

GM'nin motor planları, Andretti'nin F1'e giriş çalışmasını güçlendirecek mi?

GM'nin motor planları, Andretti'nin F1'e giriş çalışmasını güçlendirecek mi?

F1 Formula 1

GM'nin motor planları, Andretti'nin F1'e giriş çalışmasını güçlendirecek mi? GM'nin motor planları, Andretti'nin F1'e giriş çalışmasını güçlendirecek mi?

Hamilton, takımın önde gelen mühendisiyle yaşadığı tartışmayı açıkladı

Hamilton, takımın önde gelen mühendisiyle yaşadığı tartışmayı açıkladı

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Hamilton, takımın önde gelen mühendisiyle yaşadığı tartışmayı açıkladı Hamilton, takımın önde gelen mühendisiyle yaşadığı tartışmayı açıkladı

Red Bull'un Abu Dhabi antrenmanlarına iki çaylakla çıkması neden değerli?

Red Bull'un Abu Dhabi antrenmanlarına iki çaylakla çıkması neden değerli?

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Red Bull'un Abu Dhabi antrenmanlarına iki çaylakla çıkması neden değerli? Red Bull'un Abu Dhabi antrenmanlarına iki çaylakla çıkması neden değerli?

Vasseur: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alabiliriz"

Vasseur: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alabiliriz"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Vasseur: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alabiliriz" Vasseur: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alabiliriz"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol