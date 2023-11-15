De la Rosa: "Sürücüler Las Vegas'ta sorun yaşamamalı"
Pedro de la Rosa, Las Vegas'ta sürücülerin herhangi bir sorun yaşamasını beklemiyor.
Farklı bir tasarıma sahip olan Las Vegas pisti, sezonun en soğuk hafta sonlarından birisine ev sahipliği yapacak.
Sürücüler hiç bilmedikleri bir pistte, epey soğuk şartlarda sürüş yapacakları için hafta sonunun nasıl geçeceği bilinmiyor.
Bazıları kaotik bir yarış beklerken, eski Formula 1 pilotu Pedro de la Rosa herhangi bir sorun yaşanmasını beklemiyor.
De la Rosa, "Pistteki ilk yarış olması ve programın alışıldık olmaması nedeniyle bazı zorluklar ortaya çıkacağına eminim ancak bu yarışçılar için sorun yaratmayacak."
"Düşük sıcaklık aslında faydalı bile olabilir çünkü kimse dehidrasyondan şikayet etmeyecek."
"Hava ne kadar soğuk olursa, o kadar fazla oksijen olur, ki bu da sürücülerin işini kolaylaştırır."
"Uzun düzlüklerde nefesinizi tutabilir ve su içebilirsiniz. Kısacası sürücüler Vegas'ta herhangi bir sorun yaşamayacak." dedi.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Pedro de la Rosa, Team Ambassador, Aston Martin F1 Team, arrives in the paddock
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