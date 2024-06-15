De la Rosa: "Stroll inanılmaz bir potansiyele sahip"
Pedro de la Rosa, Lance Stroll'ün "inanılmaz yetenekli" bir sürücü olduğunu söylüyor.
Lance Stroll, Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Pek çok kişi Lance Stroll'ü takım arkadaşlarının gerisinde kaldığı için eleştiriyor ancak Aston Martin'in elçisi Pedro de la Rosa aynı görüşte değil.
İspanyol sürücüye göre Stroll'ün "inanılmaz bir yeteneği" var.
De la Rosa, "Lance inanılmaz bir potansiyele sahip."
"Onu Fernando ile karşılaştırdığınızda, Lance'in daha hızlı olduğu virajlar var. Fernando'dan çok şey öğreniyor, birlikte iyi çalışıyorlar. Lance'in yeteneğinin tamamen ortaya çıkması sadece bir zaman meselesi."
"Her şeyi bir araya getirdiğinde olağanüstü bir sürücü olacak ama bu aracı sürmenin zorluğunu hafife almayın."
"Bir sonraki adımı atmak için iyi bir sonuca ihtiyaç duyuyor. Örneğin bir podyum gerekiyor çünkü bu size çok fazla güven veriyor."
"Fernando geçen yıl Bahreyn'de podyuma çıkmasının ardından kelimenin tam manasıyla uçuyordu. Fernando gibi bir adamın bile ekstra güvene ihtiyacı var."
"Pek çok insan Lance'in, simülatörde, takımla veya kendi üzerinde çalışırken ne kadar çok çaba harcadığını fark etmiyor."
"Alonso ile birlikte iyi çalışıyorlar, birbirleriyle çok fazla iletişim kuruyorlar. Harika bir ortaklıkları var ve birbirlerine çok güveniyorlar." dedi.
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