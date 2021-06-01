De la Rosa: "Sainz'ın adaptasyon yeteneği çok iyi"

Ferrari pilotu, bu yıla beklenenden daha güçlü bir başlangıç yaptı ve takım değiştiren diğer sürücülere kıyasla yeni takımına daha iyi uyum sağlamış gibi göründü.

İspanyol pilot, Monako'da ikinci olarak Ferrari ile ilk podyumunu da aldı. Sainz, daha önce Toro Rosso'dan Renault'ya geçmiş ve ardından da McLaren'a adım atmıştı.

Sainz, "Bu yıl sahip olduğum sürüş tarzım, virajları dönme şeklim, frenlemem, pistin farklı yerlerine ve farklı virajlarına hız taşımam geçen yıla göre çok daha farklı."

"Daha açık görüşlü olmam ve bir sürücü olarak uyum sağlayabilmek adına kendimi zorlamam gerekiyor. Bunu gerçekten çok eğlenceli buluyorum." demişti.

Carlos'un babası ise bir ralli efsanesi olan Carlos Sainz Sr.

Eski F1 pilotu Pedro de la Rosa, ilk yarışların ardından Sainz'dan övgüyle bahsetti ve babasının kendisine olan katkısını da övdü.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan De la Rosa, "İnsanlar onun adaptasyon hızını gördüler. Monako'daki gibi bir sonuç alması, önceki dört yarışta yaptıklarından sonra sadece an meselesiydi."

"Baskıdan asla bunalmıyor ve öğrenmeyi hiç bırakmıyor. Hangi aracı sürerse sürsün, onu derinlemesine anlamayı ve bilmeyi seviyor."

"Babası ile olan ilişkisi de çok önemli, sonuçta rekabet halindeler. Bana göre bu çok önemli bir şey çünkü onu gelişmeye itiyor. Bazıları, çocuklarındaki kusurları görmüyorlar ve bence Carlos'un büyük adımlar atmasının nedeni de bu."

Sainz ilk altı yarışta topladığı 42 puanla şampiyonayı yedinci götürürken, takım arkadaşı Charles Leclerc, 52 puan topladı.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images