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Formula 1 / Son dakika

De la Rosa: "Sainz, bazı insanların düşündüğünden çok daha iyi"

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De la Rosa: "Sainz, bazı insanların düşündüğünden çok daha iyi"
Ekleyen:
, Editör
30 May 2020 11:00

Eski F1 pilotu Pedro de la Rossa, Carlos Sainz'ın 2015'teki performansını hatırlattı ve Ferrari'de yarışmaya başlamasının ardından herkesi şaşırtacağını düşünüyor.

Ferrari'de Sebastian Vettel'in 2020 yılı sonunda İtalyan takımdan ayrılmasının ardından koltuğa genç pilot Carlos Sainz geçecek.

Sainz, geride kalan beş yılda 100'den fazla yarışa çıktı ve geçen yıl ilk podyumunu yakaladı.

Daha önce Max Verstappen'e karşı yarışan ve Hollandalı pilotla benzer bir performans sergileyen Sainz'ın Charles Leclerc'e karşı neler yapacağı merak konusu.

Ancak Sainz'ın vatandaşı ve eski F1 pilotu Pedro de la Rosa'ya göre Sainz, kendisinden şüphe edenleri şaşırtacak.

Eski Ferrari test pilotu, "İspanyollar, gelecek sezon Ferrari'de Sainz'ı görecekleri için çok heyecanlılar."

"Sainz, Toro Rosso'da takım arkadaşı oldukları zaman Verstappen için zorlu bir rakipti ve [Verstappen] şu noktada en iyi sürücülerden birisi olarak görülüyor. Sainz bazı insanların düşündüğünden daha iyi." dedi.

Öte yandan Fernando Alonso'nun da Renault ile F1'e dönme ihtimali var.

Alonso'nun dönüşüyle ilgili De la Rosa, "Umarım döner. En iyi sürücülerin F1'de olması gerekiyor ve Alonso öyle. Gerçek bir hayvan! Yarışsız geçirdiği herhangi bir yıl yok. Bu yüzden geri dönerse pek fazla zaman ihtiyacı olmayacak. Sadece yarışmayı düşünüyor ve herhangi bir yerde rekabetçi olmak için elinden geleni yapacak." dedi.

 

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Editör Kemal Şengül

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