De la Rosa: "Red Bull her yerde hızlı ancak yakalanabilir"

Aston Martin'in Fernando Alonso ile anlaşmasının ardından Pedro De la Rosa da takımın elçisi olarak atanmıştı.

Aston Martin, her ne kadar sezona çok güçlü bir başlangıç yaparak Fernando Alonso ile üç yarışta üç podyum alsa da Red Bull Racing, şimdiden sezonun favorisi konumunda.

Takım her pist koşulunda, her hava şartında şu ana kadar diğerlerinden daha hızlı olmayı başardı.

F1 Nation podcastine konuşan De la Rosa, "Onlar (Red Bull) yakalanabilir. Her zaman diğer takımlara kıyasla rüzgar tünelinde araçlarını geliştirmek için daha az zamanlarının olacağını biliyorlardı ancak gerçek şu ki aradaki fark oldukça büyük."

"Yine de henüz üç yarış tamamlandığı, geride daha çok fazla yarış ve uzun bir sezon olduğu için onlar yakalanabilir." dedi.

De la Rosa'ya göre diğer takımlar için en büyük sorun, Red Bull RB19'un tüm pistlerde, tüm koşullarda çok güçlü olmayı başarması.

De la Rosa, "İnanılmaz şekilde komple bir pakete sahipler ve bu endişe verici bir etmen. Yarıştaki kadar üstün olmasalar da sıralamalarda da hızlılar ancak hangi tür pistlerde zorlanacaklar? Hiç birisinde zorlanmıyorlar. Her yerde hızlılar ancak onlar da yakalanabilirler. Her takım bu şekilde düşünme yaklaşımına sahip olmalılar." dedi.

Sezonun ilk 3 yarışının ardından Red Bull 123 puanla, en yakın rakibi Aston Martin'in 58 puan farkla önünde yer alıyor.