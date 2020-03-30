De la Rosa: "Raikkonen hızlı fakat araca adapte olamıyor"

Kimi Raikkonen, kariyerine Sauber'de başladı ve daha sonra McLaren, Ferrari, Lotus ve son olarak Alfa Romeo için yarıştı.

Fin pilot geride kalan yıllarda istikrarlı performans gösteremedi ancak zaman zaman çok iyi yarışlar da çıkarttı.

Eski F1 pilotu de la Rosa'ya göre Raikkonen'i Fernando Alonso ve Lewis Hamilton'dan ayıran şey sürüş tarzını araca adapte edemiyor olması.

De la Rosa, Iltalehti'ye verdiği demeçte, "Kimi çok hızlı bir pilot ve bir dünya şampiyonu. Ancak sürüş tarzına uykun şekilde, ön tarafı daha sabit olan bir araca ihtiyacı var. Aracın ön tarafını hissetmesi gerekiyor. Aks takdirde adapte olamıyor."

“Hamilton ve Alonso'dan farkı bu. Fernando'ya hangi aracı verirseniz verin hemen hızlı bir performans sergiler. Çünkü bu sürücüler uyum sağlayabiliyorlar."

“Kimi nasıl uyum sağlayacağını bilmiyor. 2005 ve 2006'da McLaren'dayken, araca adapte olmakta zorlanıyordum ve sorun yaşıyordum. Fakat Kimi çok hızlıydı."

“Belirli koşullar altında Kimi, Alonso ve Hamilton kadar güçlü olabiliyor. Ama her ikisi de daha fazlasını elde ettiler, çünkü her araç Kimi'nin ihtiyaç duyduğu şekilde davranmıyor.” dedi.