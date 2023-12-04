De la Rosa: "Norris'e pahalıya mâl olan şey ilk galibiyet baskısı"

Norris, McLaren için sezonun ikinci yarısında gösterdiği başarılı performansın da etkisiyle kariyeri boyunca 13 podyum elde etti. Ancak şu anda Formula 1'de zaferi tatmadan en fazla podyum ve puan elde eden pilot olarak istenmeyeceği bir istatistiğe sahip.

24 yaşındaki İngiliz pilotun galibiyeti an meselesi olarak görülüyor. Ancak Max Verstappen'in 2023 yılı boyunca dominant bir formda olması nedeniyle Norris kendi hedefine ulaşmada zorlu bir engelle karşı karşıya.

Çaylak takım arkadaşı Oscar Piastri Formula 1'deki ilk galibiyetini Katar'daki sprint yarışında elde etti. Ancak Norris, pilotlar şampiyonasında genç meslektaşını rahatlıkla geride bıraktı.

McLaren CEO'su Zak Brown, takımın Mika Hakkinen ve David Coulthard ile 1990'ların sonu ve 2000'lerin başındakine rakip olacak bir süperstar kadrosuna sahip olduğuna ve başarının çok uzakta olmadığına inanıyor.

Takım yükselişte olsa da Norris henüz ilk Grand Prix'sini kazanamadı ve De la Rosa, kendi başına kazanmak için gereken kaliteye sahip olsa da bunun zaman zaman aşırı zorlamasına neden olduğuna inanıyor.

F1 Nation podcast'inde Norris için De la Rosa, "Bence ona pahalıya mâl olan şey ilk galibiyetinin baskısı."

"Biliyorsunuz, F1'deki ilk galibiyetine ihtiyacı olduğu için, bunu istediği için, bunu hak ettiği için zorluyor ve sadece gerektiği gibi sürmüyor."

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, in cockpit

"Bu ona gelecektir, kalitesi var, sorun değil ama bence hafta sonu boyunca bir noktada hızını ayarlaması gerekiyor. Her zaman fazla zorladığı bir an oluyor."

"Oscar'ın baskısı altında olduğunu düşünmüyorum. Oscar çok iyi, güçlü bir takım arkadaşı ama ondan etkilenmiş gibi görünmüyor."

"Sadece 'kazanmalıyım ve bir an önce kazanmak istiyorum' gibi bir kaygısı var." dedi.

Aynı podcast'e katılan 1996 Dünya Şampiyonu Damon Hill, "Bir takım için sürerken yeni bir adamın gelip kazanması acı verir."

"Tamam, bu bir sprint yarışıydı ama olması gerektiği gibi değildi. En kararlı, en sadık olanın kazanması gerekiyordu, bilirsiniz, yani bu tür şeyler biraz aklınızdan geçiyor." dedi.