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De la Rosa: "Montoya 2005'te tenis oynarken sakatlandı"

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De la Rosa: "Montoya 2005'te tenis oynarken sakatlandı"
Ekleyen:
, Editör
6 Nis 2020 16:04

Pedro de la Rosa, 2005 yılında iki yarışı kaçıran Juan Pablo Montoya'nın düşünülenin aksine tenis oynarken sakatlandığını söyledi.

Saf hız anlamında 20 yıllık dönemde F1'de yarışan en iyi sürücülerden birisi olarak görülen Juan Pablo Montoya, 2005 yılında sakatlanmış ve iki yarışı kaçırmıştı.

McLaren pilotunun sakatlığıyla ilgili o dönem çok fazla spekülasyon vardı ve Montoya ile çalışan Patrick Head, "Juan Pablo her zaman motokrosu sevdi ve yarışlara ek olarak bunu her zaman yaptı. Yapmaması gereken bir şeyi yaparken sakatlandığına eminim." demişti.

O yıl Montoya yerine iki yarışa katılan Pedro de la Rosa, gerçeğin bambaşka olduğunu söyledi.

İspanyol pilot, “Herkes motosiklet sürerken omzunu kırdığını ya da bunun gibi bir şey olduğunu söyledi. Ancak, bununla ilgili hiçbir kanıt yoktu. Bana her zaman tenis oynarken olduğunu söyledi."

“Olay gerçekleştiğinde her ne olduysa, Ron Dennis aradı ve hazır olup olmadığımı sordu. Ona ne olduğunu sordum ve bana Bahreyn'de Juan Pablo'nun yerine geçmemi istediğini söyledi. Ben de ona 'Elbette bu benim işim' dedim."

“Juan ile bir ilişkimiz vardı çünkü İspanyolca da konuşuyordu. Sonra Dennis, onun küçük bir sakatlık geçirdiğini söylediğinde Juan'ı aradım ve iyi olup olmadığını sordum. Bana “Hayır, Pedro. Bu küçük bir sakatlık değil' dedi. Gerçekten üzüldüm ama hayatım boyunca beklediğim fırsat, iki telefon görüşmesinden sonra aniden geldi." ded.i

Normalde aracı yedek pilot Alex Wurz sürmeliydi ancak araç için fazla uzundu.

"Yedek pilot oydu, ama çok uzundu.  Sanırım aracı Alex kullanmalıydı, ama araca sığmadı. Sonra bana haberleri verdiler. ” 

“Sonraki yarışa kısa bir süre kala Juan Pablo'nun aracı sürme  şansı olmadığını biliyordum çünkü normal şekilde bilekoşamıyordu. Bahreyn'e yedek pilot olarak gittim. Avrupa'dan Dubai'ye geçtiğimi hatırlıyorum, Martin Whitmarsh (CEO) Juan Pablo'nun yerini alacağımı söyledi. ”

"Ben de şaşırdım ve 'Gerçekten mi? Bu benim için harika bir haber' dedim. Ama daha önce bunun olacağını biliyordum." 

Juan Pablo Montoya, McLaren Mercedes MP4 / 20

Juan Pablo Montoya, McLaren Mercedes MP4 / 20

Fotoğrafı çeken Sutton Images

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Editör Kemal Şengül

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