De La Rosa: "İspanya, F1'de altın çağını yaşıyor"

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Motor sporlarında ismini ilk olarak 1990'larda Carlos Sainz'ın WRC şampiyonlukları ve zaferleriyle duyuran İspanya, asıl sükseyi 2000'lerin ortasında Fernando Alonso ile yaptı.

2005 ve 2006 sezonlarında şampiyonluğa ulaşan Alonso, sonrasında çeşitli faktörler nedeniyle çok istediği üçüncü şampiyonluğu elde edemese dahi ismini tarihe altın harflerle yazdırmayı başardı.

İspanya'nın günümüzde ise farklı bir isimle şampiyonluk ihtimali mevcut: geçen yıl ilk yarış galibiyetine ulaşan Carlos Sainz!

Ferrari ile üçüncü sezonuna girmeye hazırlanan Sainz, McLaren yıllarındaki istikrarı yeniden tutturması halinde ciddi bir şampiyonluk adayı olarak karşımıza çıkabilir.

İki çok başarılı İspanyol pilotun varlığının kendisini gururlandırdığını söyleyen Pedro de la Rosa, taraftarların geçmişte yaşamayı bırakmasını istiyor.

AS'a konuşan De La Rosa, "İspanya'da insanlar halen 2005, 2006 ve 2007'de yaşıyorlar, nitekim o dönem üç yıl içinde iki Dünya Şampiyonası kazanıldı. Sonrasında da 2010 ve 2012 gibi hayal kırıklıklarını izledik."

"Ama gözlerimizi açmalı ve bunun F1'in doğasından kaynaklandığını anlamalıyız. Bir sürücüye sahip olmak inanılmaz, bir galibiyet almak ve podyum yapmak inanılmaz -bizim ise iki yarış galibimiz var!"

"Ülkemizin temel sorunu, çoğu zaman anılarla yaşamamız, ancak bunun yerine anı yaşamamız ve geleceğe bakmamız gerek. İki harika pilotumuz var ve gelecek muhteşem."

"Keşke daha fazla sürücü olsaydı çünkü üsse çok az yatırım yapılıyor ama orada yeteneklerimiz var. Bunun tadını çıkaralım.

"Bundan beş yıl sonra bu döneme bakıp 'iki pilotumuzun olduğu zamanı hatırlıyor musunuz? Ne güzel günlerdi' dememizi istemiyorum."

Carlos Sainz Jr., Ferrari in paddock Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"F1'de altın bir çağ yaşıyoruz. Şampiyonluğa ulaşamasak dahi bu muhteşem bir şey. İspanyol motor sporlarının F1'deki ikinci altın çağı."

"İnsanlar 2005 ve 2006'yı yeniden yaşamanın imkansız olduğunu düşünüyor ama biz şu anda bunu yaşıyoruz -her ne kadar bazıları bunun farkına varmak istemese de."

İspanyolların ön sıralarda mücadele ettiği yarışlarda yorumculuk yapmaktan keyif aldığını söyleyen De La Rosa, "Pistte sürücülerimizle birlikte yarışları yorumlamaktan daha güzel bir şey yok.

"Uzun yıllar boyunca İspanyol pilotların yer almadığı yarışları yorumladım, bundan daha üzücü bir şeyle karşılaşmamıştım."

"Şimdi pole pozisyonu, podyum ve zafer için mücadele eden İspanyol pilotları yorumlama lüksüne sahibim. Bu büyük bir lüks, gerçek olduğuna inanmak için kendinizi çimdiklemeniz ve bunun doğru olduğunu söylememiz gerekiyor." dedi.