De la Rosa: "İnsanlar Stroll'ün yeteneğinin farkında değil"

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Lance Stroll, 2017 yılında Williams ile Formula 1 macerasına başladı ve o günden bu yana gridde yer almaya devam ediyor.

Son yıllarda Racing Point/Aston Martin içi yarışan Stroll, geride kalan 1.5 yılda Sebastian Vettel'in takım arkadaşıydı ve bazı yarışalrda Alman pilotu geçti.

Yine de taraftarların büyük çoğunluğu Stroll'ün F1 için yeterli seviyede olmadığını düşünüyor ve bundan ötürü F1'de kalması babasına bağlanıyor.

Ancak Aston Martin'in yeni elçisi Pedro de la Rosa, Stroll hakkında yapılan eleştirilerin hiçbirisine katılmıyor.

İspanyol pilot, bunun aksine Lance'i küçümsenen bir pilot olarak görüyor ve yeni takım arkadaşı Fernando Alonso'nun kendisiyle iyi şekilde anlaşacağını düşünüyor.

De la Rosa, "Bence Lance'in değeri bilinmiyor. Kariyerine bakın - Formula 1'e gelmeden önce her yarış serisini kazandı. Kaç pilot aynı başarıyla övünebilir?"

"Spa'da sürücülerin telemetrisini inceleme ve karşılaştırma fırsatım oldu. Sadece birinin Pouhon virajını tam gaz geçtiğini gördüm: Lance. Bundan çok etkilendim."

"Hepimiz bu virajın ne kadar zor olduğunu ve sıralama turlarında gazı kökleyerek geçmenin ne kadar cesaret gerektirdiğini biliyoruz."

"Bence Fernando ve Lance birlikte iyi çalışacaklar. Aralarında gözle görülür bir yaş farkı var. Fernando olgunlaştı ve eminim daha güçlü olmak için birbirlerine yardım edecekler."

"Biri 23, diğeri 41 yaşında. Bence bu harika bir kombinasyon olacak." dedi.