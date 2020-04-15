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Formula 1 / Son dakika

De la Rosa: "Hamilton'ın diğerlerine 'sorun yaratacağını' hemen anladım"

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De la Rosa: "Hamilton'ın diğerlerine 'sorun yaratacağını' hemen anladım"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Oleg Karpov
Çeviren: Efe Kahya, Editör
15 Nis 2020 19:49

Eski McLaren pilotu Pedro de la Rosa, Lewis Hamilton'ın takım ile yaptığı Formula 1 testleri sırasında İngiliz pilotun diğer sürücülere "büyük bir problem" yaratacağını anladığını söyledi.

Britanyalı sürücü McLaren ile ilk resmi testine,  GP2 şampiyonluğunu kazandıktan sadece birkaç gün sonra Eylül 2006'da çıktı.

Zamanın McLaren sürücüsü de la Rosa, 2007'deki McLaren koltuğuna oturmak istiyordu ve o sırada Hamilton'ın yanında teste çıkmıştı. Bu olayları anlatan de la Rosa, Hamilton'ın çıktığı ikinci testte onun hakkında fikirlerinin değiştiğini söyledi.

F1'in Beyond the Grid podcast'inde konuşan de la Rosa şunları söyledi: "Fikrimi değiştirdiğim zaman o zamandı. İki araca sahiptik ve pistte test yapıyorduk. Bu test, Lewis'in F1'deki ilk deneyimiydi. Sürüşünü yaptı ve yerlerdeydi. 

"Onun verilerine o zamanki mühendisim olan Philip Prew ile baktığımızı hatırlıyorum. Philip bana, 'Bu çocuğun yıllar içinde çok gelişmesi lazım. Lewis için çok uzun bir yol olacak, ancak iyi olacak. Ona sadece zaman vermeliyiz.' demişti. 

"Ben de 'evet' diyerek geçirmiştim. Kendi sürüşümü yaptım, garaja geri döndüm. Attığımız turlara baktım ve Lewis'in attığı turun en hızlı tur olduğunu gördüm.

"Daha sadece ikinci sürüşünde! Verilere baktım ve ne olduğunu sordum. Bana şunu söylediler: 'Ona yeni lastikler taktık.'

"Sonra verileri incelemeye devam ettim ve Copse, Becketts, Maggots virajlarının hepsinde çok hızlıydı. Lewis Hamilton'ın potansiyelini işte tam da o sırada anlamıştım. Verilere birkaç saniye daha baktığımda büyük bir problem ile karşılaştığımızın farkına varmıştım."

De la Rosa daha sonrasında Hamilton'ın 2007 için Alonso'nun yanında olacağının gayet net olduğunu söyledi ancak kendisinin bu olaylar konusunda bir üzüntü duymadığını söyledi:

"Bu test onun F1'deki ilk testiydi. Silverstone'daki ikinci sürüşünde bu çocuğun çok ama çok hızlı olduğunun farkına vardım. 

"Hayatımda pek çok sürücü gördüm. Bildiğiniz gibi pek çok mükemmel sürücüyle de çalıştım ve bundan gurur duyuyorum. Ancak Lewis'i gördüğümde 'Bu çocuk çok özel bir sürücü' dediğimi hatırlıyorum. Daha sonrasında sezon bittiğinde de Lewis'in araçta olacağını biliyordum ve Fernando da zaten anlaşma yapmıştı. 

"Ve bundan dolayı da mutluydum. Çünkü Ron Dennis'in veya Martin Whitmarsh'ın yerinde olsaydım ben de aynı kararı alırdım. Çünkü Lewis aşırı hızlı bir sürücü ve Fernando hepimizin bildiği gibi, çok büyük bir sürücü."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Editör Jonathan Noble

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