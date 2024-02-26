De la Rosa: "Gerçekçi olmayan beklentiler içerisine girmeyeceğiz"

Pedro de la Rosa artık Aston Martin takımının elçisi olarak görev yapıyor ve takımla ilgili tüm gelişmelerden haberdar.

Bahreyn'deki sezon öncesi testlerini yakından takip etti ve gözlemlerini İspanyol basınıyla paylaştı.

MARCA'ya konuşan İspanyol sürücü, "Kendimizi kandıramayız ve yanlış beklentilere giremeyiz."

"Şimdiye kadar bundan kaçınmaya çalıştım ve tahminlerde bulunmak istemedim; güç dengesinin nasıl olacağı konusunda hâlâ hiçbir fikrim yok."

"Takım, tek tur temposuna odaklanmadı. Daha çok yarış temposuna baktık ve araçtaki lastik aşınmasının büyüklüğünü belirlemek için lastiklerle ilgilenmeye çalıştık."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Gerisini ise sıralamanın yapılacağı önümüzdeki Cuma günü göreceğiz."

"Red Bull Racing'in sonuçları haricinde -ki bunlar gerçekten bu takımın üstünlüğünün açık işaretleri- başka bir şey bilmiyoruz ve karşılaştırma yapmak da çok zor."

"Elbette bu sezon daha çok sürücülerin becerilerine bağlı olacak. Takımların sonuçları daha sıkı olduğunda, kimin hangi pozisyonda olacağını belirleyen sürücülerdir."

"2023'ten önemli dersler aldığımıza inanıyorum ve artık daha elverişli bir konumdayız. İyimser tahminlerde bulunup ardından insanların sizden açıklama talep etmeye başlamasındansa, daha az söz verip çok şey başarmak daha iyi."

"Takımımızın hiçbir zaman gerçekçi olmayan sözler verdiğini düşünmüyorum, sadece mümkün olduğunda liderlerle mücadele etmeye çalıştık. Artık gerçekçi bir tutumumuz da var. Aşırı iyimserliğe kapılmak istemiyoruz."

"Sakin bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz, ilerlemeye devam ediyoruz."

"Sonraki adımlar geçen yıl kaydedilen ilerlemeye kıyasla çok büyük olmayacak. Yine de endişelenmeyin, başlangıç için aracımız oldukça verimli ve iyi çalışıyor." dedi.