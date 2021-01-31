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Formula 1 / Son dakika

De la Rosa: "Ferrari'deki baskı Sainz için büyük olacak"

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De la Rosa: "Ferrari'deki baskı Sainz için büyük olacak"
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, Editör

Eski F1 pilotu Pedro de la Rosa, yeni Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın üzerinde büyük baskı olacağını ancak bununla baş edebilecek deneyime sahip olduğunu belirtti.

Carlos Sainz, Toro Rosso, Renault ve McLaren'da geçirdiği altı yılın ardından yeni sezonda Ferrari ile mücadele edecek.

İspanyol sürücü, özellikle McLaren'da gösterdiği güçlü ve istikrarlı performansının ardından İtalyan takımda yarışma fırsatı yakalamıştı.

Pist üstündeki performansına ek olarak, aracı geliştirme ve mühendislerle çalışma becerileriyle de övgüler alan Sainz, burada gridin en iyi pilotlarından biri olarak görülen Charles Leclerc'le yarışacak.

Eski F1 pilotu ve Sainz'ın vatandaşı Pedro de la Rosa, Ferrari'de yarışmanın çok özel bir duygu olduğunu ancak baskının çok yüksek olduğunu dile getirdi.

Eski Ferrari test pilotu De la Rosa, Movistar'a verdiği demeçte şöyle dedi: "Ferrari, bir F1 takımından daha fazlasıdır. Orada sadece iki yıl test pilotu olarak görev aldım, ama benim için eşsiz bir deneyimdi."

"Tüm sürücüler er ya da geç bir Ferrari kullanabilmeyi hayal ederler. Bu, ömür boyu sizinle kalacak bir deneyimdir. Carlos bundan gurur duymalı."

"Diğer yanda Maranello'daki baskı çok fazla. Ancak altı sezonluk Formula 1 deneyimi var ve McLaren'daki son dönemi muhteşemdi. Daha önce Ferrari'de yaşananlara bakmak zorunda değil, sadece sürüşü hakkında düşünmeli. Ferrari'ye gitmek eşsiz bir fırsat ve o da bunun için hazır."

De la Rosa, bir diğer İspanyol Fernando Alonso'nun Alpine ile ortaya koyacağı performansı  görmek içinse sabırsızlanıyor.

"Büyük bir beklenti var ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Yıllar sonra iki çok iyi takımda iki çok güçlü sürücüye sahip olacağız."

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Editör Kemal Şengül

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